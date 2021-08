Pokud Babiš nenavrhne Koudelku, koalice Spolu svolá mimořádnou schůzi. Podle Fialy se šéf BIS osvědčil

Pokud premiér Andrej Babiš (ANO) nenavrhne nynějšího šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku na pokračování ve funkci ředitele kontrarozvědky, chce koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Podpisy sesbírala, uskutečnila by se v příštím týdnu, sdělil na páteční tiskové konferenci předseda ODS Petr Fiala. Praha 11:24 6. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš oznámil, že v pondělí bude o obsazení místa šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) jednat s předsedou koaličních sociálních demokratů Janem Hamáčkem. Předtím neuspěl s návrhem, aby téma v pátek probral bez vládního návrhu nominanta sněmovní bezpečnostní výbor.

„Budeme se snažit situaci odblokovat krokem, který považujeme za krajní, a to je, že jsme shromáždili podpisy ke svolání mimořádné schůze sněmovny, která by se touto věcí zabývala,“ řekl Fiala.

Petr Fiala

Jsme znepokojeni kličkováním, které předvádí premiér Babiš kolem jmenování ředitele BIS. Jsem přesvědčen, že věci, které fungují, se nemají měnit a osoby, které se ve svých funkcích osvědčily, mají pokračovat. BIS pod vedením Michala Koudelky pracuje velmi dobře.

Jde podle něj o krok mimořádný. „Jsme připraveni ho nepoužít, pokud pan premiér Babiš udělá to, co by bylo logické, a v příštích dnech navrhne jméno pana plukovníka Koudelky a vyřeší záležitost tak, aby kontinuálně pokračovala práce BIS,“ doplnil šéf občanských demokratů.

Koudelkovy kvality

Fiala míní, že se Koudelka ve funkci osvědčil, proto by měl pokračovat. Bezpečnostní informační služba se podle něj těší důvěře partnerů a služba i ředitel mají podporu napříč politickým spektrem. Připomněl, že Babišova vláda několikrát navrhla ředitele BIS na povýšení do generálské hodnosti. Tomu ale nevyhověl prezident Miloš Zeman.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je důležité, aby si Česko uchovalo vysoký bezpečnostní standard z posledních let. „Je důležité, aby BIS nebyla znejišťována, měla dobré personální vedení a byla předvídatelná i pro své zahraniční partnery,“ řekl.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v souvislosti s BIS připomněla kauzu Vrbětice.

České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což na jaře vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.

„Moc dobře víme, kdo sehrál klíčovou úlohu k tomu, aby se podařilo pachatele identifikovat,“ řekla. Destabilizací situace v BIS by podle ní bylo nadšené právě Rusko.