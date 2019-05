Benešová chce zeštíhlit justici, skončily by vrchní soudy i úřady Ištvana a Bradáčové

Nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvažuje o zeštíhlení justiční soustavy. Čtyřstupňový systém soudů a státních zastupitelství by nahradil třístupňový, z něhož by vypadly vrchní soudy a státní zastupitelství v Praze a Olomouci. Benešová v rozhovoru pro čtvrteční Lidové noviny uvedla, že je to její předběžná úvaha, počká na analýzu práce obou vrchních státních zastupitelství i názor odborníků a bude respektovat většinový názor. Praha 7:01 2. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Benešová | Foto: Jan Zátorský | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Kdybychom přistoupili na třístupňovou soustavu, tak by vrchní státní zastupitelství šla ze hry. Muselo by to být jednotné a s tím by se zrušily i vrchní soudy. Nemůžete mít někde vrchní státní zastupitelství a nemít soudy. Nejde to ani obráceně. Je to moje předběžná úvaha,“ uvedla pro Lidové noviny Benešová, která se ministerské funkce ujala v úterý.

Pokud by taková změna, kterou Benešová označila za revoluční a určenou až pro jejího nástupce, prošla, nynější vrchní žalobci v Praze Lenka Bradáčová a v Olomouci Ivo Ištvan by podle ministryně našli jiné uplatnění v nejvyšších justičních funkcích.

„Třeba se neztratí a povýší. Někteří mohou jít do Brna na Nejvyšší státní zastupitelství, kterému přibydou pravomoci. Ti lidé se neztratí. Jak jsem ale řekla, na takovou revoluční změnu budu kromě zmiňované zevrubné analýzy, která mimochodem nikdy nebyla udělána, určitě chtít znát většinový názor, který pak budu ctít. Mám kratší období, takto asi nestihnu,“ podotkla.

Čtyři stupně justice od okresu přes kraje po vrchní a nejvyšší soudy a státní zastupitelství jsou podle Benešové pro tak malou zemi, jako je Česko, moc. Potřební specialisté už jsou i na krajských státních zastupitelstvích, míní.

Komise

„Specializace v rámci odboru závažné hospodářské a finanční kriminality proto nemusí viset na vrchních státních zastupitelstvích. Zvažuji změnu,“ uvedla. Již dříve řekla, že je třeba stanovit délku mandátu vedoucích žalobců.

Na ministerstvu spravedlnosti pracuje komise k novele trestního řádu, o jejíž názor se bude nová ministryně zajímat. „Ctím většinu a třeba mi to neprojde. Třeba mi odborníci řeknou, že je to předčasné,“ dodala Benešová. Bud chtít také analýzu činnosti pražského i olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Premiér Andrej Babiš (ANO) při uvedení Benešové do funkce ministryně spravedlnosti znovu odmítl, že by chystala personální změny na státním zastupitelství. Justice v Česku podle něj ohrožena není a považoval by za korektní, aby nová ministryně dostala příležitost pracovat. Babiš v té souvislosti kritizoval média a případ Čapího hnízda, ve kterém sám čelí návrhu na podání obžaloby.

Kvůli změně ministra spravedlnosti a obavám z ohrožení justice v Česku se v pondělí v Praze a dalších městech sešly tisíce lidí na demonstracích. Protest chce spolek Milion chvilek za týden zopakovat s účastí politiků. „Tlaky si nepřipouštím, u mě s tím nepochodí. Vždycky jsem prosazovala ‚padni, komu padni‘,“ prohlásila po jmenování Benešová.