Kvůli návrhu Benešové by se musela měnit Ústava, říkají státní zástupci k plánu na zeštíhlení justice

Nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvažuje o zásadním zeštíhlení justice. Podle ní by mohly zaniknout vrchní státní zastupitelství a soudy v Praze a Olomouci. Čtyřstupňová justice je podle ní pro tak malou zemi, jako je Česko, příliš rozsáhlá. Soudcovská unie možnost zeštíhlení justiční soustavy nevylučuje, Unie státních zástupců upozornila, že zrušení vrchních soudů by vyžadovalo změnu Ústavy. Praha 13:25 2. května 2019

Benešová chce nejdříve počkat na analýzu práce vrchních státních zastupitelství i názor odborníků, což vítá prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Dodává ale, že rušení vrchních soudů a zastupitelství je velký zásah do justiční soustavy. „Máme obavy, aby na to byl skutečně dostatek času. A aby taková změna opravdu byla promyšlená a prodiskutovaná,“ řekla Radiožurnálu.

Diskusi nelze zúžit

Prezident Unie státních zástupců Jan Lata upozornil, že v případě zrušení vrchních soudů by patrně krajské soudy nemohly rozhodovat v prvním stupni.

„Všechny kauzy by musely být rozhodovány na okresní úrovni. To znamená, že by to byla poměrně zásadní změna celé justiční soustavy. Jinými slovy: tu diskusi nelze zúžit na to, jestli mají, nebo nemají být zrušeny vrchní soudy, ale jak by ta justiční soustava jako celek měla vypadat,“ upřesnil pro Radiožurnál.

Nepodkládá za vhodné, aby se případně rušila pouze vrchní státní zastupitelství, a vrchní soudy nikoliv. Kvůli rušením vrchních soudů by se ale podle něj musela změnit Ústava, a byla by tedy potřeba ústavní většina v obou komorách Parlamentu.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zatím záměr nechtěl komentovat. „Nezná podrobnosti plánu a úvah paní ministryně. Předpokládá, že o nich bude s paní ministryní jednat,“ vysvětlil Radiožurnálu mluvčí zastupitelství Petr Malý.

Část pravomocí zrušených soudů a zastupitelství – zejména boj s korupcí – by podle Marie Benešové mohla přejít na krajské žalobce a soudce.

Benešová není první

O zeštíhlení justice se v minulosti neúspěšně pokoušeli už někteří předchůdci Benešové. Plány byly opakovaně součástí návrhu nového zákona o státním zastupitelství, který však nikdy nebyl schválen.

Shodou okolností to byla právě Marie Benešová, kdo v roce 2013 návrh zákona stáhl z vládního projednávání. Krok tehdy během svého angažmá na ministerstvu spravedlnosti zdůvodnila tím, že s podobou návrhu není spokojená a chce jej přepracovat.

„Vůči legislativním návrhům ministerstva spravedlnosti dlouhodobě a pravidelně namítáme právě nedostatečné shromáždění potřebných informací, provedení pouze povrchních analýz všech souvislostí a důsledků a málo času na jejich projednání,“ upozornila šéfka Soudcovské unie.