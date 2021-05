Výběr z médií: vouchery za zrušené zájezdy, drony ohrožující ptáky a nevyplacené odměny učitelům

Cestovní kanceláře vydávají za zrušené zájezdy vouchery, které nejsou kryté zákonem. Upozorňuje na to deník Mf Dnes. Hnízdící ptáky stále častěji ohrožují drony. Téma pro regionální Deník. A ředitelé českých škol šetří na odměnách učitelům, informuje sobotní deník Právo. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:05 22. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak upozorňuje ministerstvo pro místní rozvoj, většina voucherů ke konci srpna propadne, píše Mf Dnes | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Některé cestovní kanceláře vydaly klientům za zrušené zájezdy komerční vouchery, které nejsou kryté zákonem. Píše o tom deník Mf Dnes. Takové poukazy na konci srpna propadnou. Upozorňuje na to ministerstvo pro místní rozvoj společně s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem.

Podle ministerstva by měla cestovní kancelář u vydávání vlastních voucherů informovat klienta, že nejde o poukaz podle zákona Lex voucher a zákazník tak nemá po vypršení platnosti nárok na vrácení peněz. Nejjednodušší cestou, jak o peníze nepřijít, bude jejich využití na nákup náhradní dovolené. Pokud by oklamaní klienti chtěli své peníze zpátky, museli by se pravděpodobně obrátit na soud nebo Českou obchodní inspekci.

Zdopravy.cz

Řidiči na západě Čech můžou od soboty využít první část východního městského okruhu v Plzni, informuje server Zdopravy.cz. Nový úsek by měl ulehčit Karlovarské třídě a frekventované silnici u Boleveského rybníka.

V provozu je nová téměř dva kilometry dlouhá komunikace v úseku od Jateční ulice, vedle čistírny odpadních vod, až po křižovatku s ulicí Plaská. Celá stavba nazvaná Plaská - Na Roudné - Chrástecká by měla být dokončena letos v září.

Deník

Drony ohrožují hnízdící ptáky. To je jedno z témat regionálního Deníku. Některé druhy ptáků jsou na jaře citlivější na přítomnost lidí, a tak se ukrývají do skal v národních parcích. Právě tam ale lidé stále častěji míří se svými drony.

Létání dronem v národních parcích je od roku 2017 zákonem zakázáno - řada nadšenců ale nařízení nerespektuje. Například v roce 2014 vyrušili neukáznění návštěvníci několik sokolů, kterým zastydla v hnízdě vajíčka. Na jaře 2017 pak vyhnal dron samici sokola stěhovavého z hnízda - to tak nebylo chráněné před predátory. Za porušení zákazu létání dronů můžou strážníci národních parků na místě uložit napomenutí nebo pokutu až do výše 10 tisíc korun.

Právo

Ředitelé šetří na odměnách učitelům. Zjištění školských odborů, které oslovily v anketě 2500 učitelů, zveřejnilo sobotní Právo. Přestože mají ředitelé letos dostatek peněz, učitelé dostali v rámci osobního ohodnocení jen 1000 až 2000 korun.

Ministerstvo školství poslalo školám na platy o devět procent víc peněz - téměř třetina šla na osobní ohodnocení nebo odměny. Učitelé si ale v řadě případů nepolepšili. Někteří ředitelé si totiž šetří peníze na pololetní odměny. Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové by měly školy obzvlášť v době distanční výuky ocenit práci kantorů průběžně.