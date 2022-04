Výběr z médií: Víza pro Rusy a Bělorusy, smlouvy na energie a češi bojující na Ukrajině

V českém tisku se dočtete třeba o připomínce atentátu na Reinharda Heydricha z roku 1942. V muzeu v Uhříněvci má překvapivou podobu – jde o 80 let starou nakousnutou sušenku, píše Mf DNES. Deník E15 se věnuje zastavování výdeje víz pro občany Ruska a Běloruska, česká vláda nakonec rozhodla o udělení výjimky IT pracovníkům z těchto zemí, píše E15. A deník Právo třeba upozorňuje, že stále asi deset tisíc lidí zůstává u dodavatelů poslední instance. Praha 7:00 2. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po krachu Bohemia Energy stále zůstává asi deset tisíc domácností u dodavatelů poslední instance | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Připomínka atentátu na Heydricha z roku 1942 má v muzeu v Uhříněvsi překvapivou podobu - jde o 80 let starou nakousnutou sušenku. O netradičním exponátu se dočtete v sobotní Mf Dnes. Právě u jedné z rodin v pražské Uhříněvsi se ukrývali Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří atentát na zastupujícího říšského protektora spáchali. V domku v Lidického ulici parašutisty na jaře 1942 hostil Václav Novák, bývalý legionář a podplukovník, který byl za svou statečnost při květnovém povstání v roce 1945 později vyznamenán Československým válečným křížem.

ČEZ loni vydělal 9,9 miliardy, meziročně o 81 procent víc. Vedení navrhuje dividendu 44 korun na akcii Číst článek

E15

V Česku smí zůstat stovka ruských a běloruských pracovníků IT a jejich rodin, kteří měli zemi původně opustit. Vláda jim nakonec udělila výjimku ze zastavení výdeje víz. Tématu se věnuje deník E15. Na redakci deníku se během března obrátily desítky pracovníků, kterým byl zastaven výdej modrých karet. Česku přitom specialisté na informační technologie chybí.

Právo

Deník Právo upozorňuje, že stále téměř 10 tisíc lidí zůstává u dodavatelů poslední instance. Bývalí klienti Bohemia Energy mají přitom nejvyšší čas na podpis řádné smlouvy - do uplynutí lhůty jim zbývají poslední dva týdny. Potom je dodavatel může od energií odpojit, a to i v případě, že za ně platí.

Kvůli pádu skupiny Bohemia Energy se loni v polovině října u dodavatelů poslední instance, takzvaných DPI, ocitl bezmála milion odběratelů elektřiny nebo plynu. Po uplynutí šestiměsíční lhůty těchto dodavatelů pak tito lidé budou v takzvaném neoprávněném odběru.

Lidové noviny

Minimálně desítky českých občanů už narukovaly do ukrajinské armády, aby tam bojovaly proti ruským invazním silám. Z bojiště ale přicházejí první špatné zprávy - někteří dobrovolníci z Česka jsou totiž zranění, jiní dokonce nezvěstní. Upozorňují na to Lidové noviny. Za službu v cizím vojsku by Čechům běžně hrozilo až 5 let vězení. Výjimku bojovat v ukrajinské armádě udělili Čechům na začátku března premiér Petr Fiala z ODS s prezidentem Milošem Zemanem.