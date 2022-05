Výběr z médií: Dražší česká vesmírná mise Slavia, pojištění u elektrokoloběžek a žádné zálohy PET lahví

V českém tisku se v pondělí dočtete, že česká vesmírná mise Slavia má stát mnohem více, než bylo původně v plánu. Informuje o tom deník E15. Pojišťovny reagují podle Deníku na rostoucí počet nehod na elektrokoloběžkách. A stát ani nadále neplánuje nařídit povinné zálohování PET lahví, píšou Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:52 9. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko bude dál patřit mezi země, kde nebude povinné zálohování PET lahví (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Česká vesmírná mise Slavia má stát až 25 milionů eur, tedy zhruba 580 milionů korun. To je mnohem více, než bylo původně v plánu. Upozorňuje na to deník E15. Ještě loni ministerstvo dopravy počítalo s 15 miliony eur. Termín startu, který by měl být v roce 2026, může také ohrozit globální nedostatek čipů.

Mf Dnes

Češi na svých dovolených výrazně šetří. Píše o tom Mf Dnes. Nutí je k tomu výrazný růst cen. I přes to, že počet hostů v českých hotelech a restauracích za první měsíce letošního roku přesáhl i čísla z předcovidových let, jejich útrata se snížila. Mnoho Čechů si pak dovolenou v nejbližších měsících odpustí úplně, protože na ni nemá peníze.

Deník

Pojišťovny reagují na rostoucí počet nehod a úrazů na elektrokoloběžkách. Začínají nabízet speciální pojištění. Všímá si toho Deník. Na elektrokoloběžky se totiž nevztahuje povinnost mít sjednané povinné ručení. Škoda se pak může vyšplhat i do statisícových částek a veškeré úhrady míří rovnou za viníkem.

Hospodářské noviny

Stát ani nadále neplánuje nařídit povinné zálohování PET lahví. Věnují se tomu Hospodářské noviny. Právě na zavedení vratného systému jako u skleněných lahví tlačí v poslední době výrobci nápojů v Česku. Ministerstvo ale místo toho chce pouze zintenzivnit třídění PET lahví a postupně omezovat produkci směsného komunálního odpadu.

Zhruba třetina evropských zemí už povinný systém záloh PET lahví nebo plechovek má – třeba Švédsko už od roku 1984. Nováčkem v zálohovém systému je třeba Slovensko a se spuštěním počítá i desítka dalších evropských států, třeba Velká Británie, Řecko nebo Portugalsko.

Právo

Vzrostou pokuty za poškození vod. Informuje o tom deník Právo. Ministerstvo životního prostředí chce do budoucna rozlišovat havárie vodních toků a ploch na více kategorií a výrazně zpřísnit sankce, které za jejich způsobení hrozí.