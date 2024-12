Vzhled sanitek se příští rok změní. Vozy musí být podle unijních předpisů stejné po celé Evropě

Po českých silnicích začnou příští rok jezdit jednotně zbarvené sanitky zdravotnické záchranné služby. Počítá s tím novela vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Doteď se mohly vozy v jednotlivých krajích v některých detailech lišit. Praha 16:47 23. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po českých silnicích začnou příští rok jezdit jednotně zbarvené sanitky zdravotnické záchranné služby (ilustrační foto) | Foto: Karlovarský kraj

Změna proběhne od února nebo března. „Vyhláška obsahuje dominantní žluto-zelené provedení vozidel zdravotnické záchranné služby,“ popsal mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob vzhled sanitek.

4:13 Každá minuta může rozhodnout. Zdravotníkům v IKEM pomáhá v boji s časem aplikace zCase Číst článek

Vzhled vozidel

Vyhláška už prošla meziresortním připomínkovým řízením a teď se s ní seznamuje Evropská komise. Vozy záchranářů totiž musí být podle unijních předpisů všude v Evropě stejné, aby je lidé snadno poznali.

Odlišit je musí i cizinci na českém území. Nezaměnitelné by měly být i při akci, kde zasahují záchranáři z různých krajů nebo z různých zemí. Doteď se mohly vozy podle prezidenta Asociace zdravotnických záchranných služeb Marka Slabého v drobnostech lišit.

„Oni navazují na evropské předpisy a harmonizují je tak, aby vozidlo zdravotnické záchranné služby vypadalo úplně stejně v České republice, v Rakousku, v Německu, v Holandsku a tak dále,“ popsal Slabý. Vybraná k tomu byla žluto-zelená šachovnice.

Opodstatnění mají i barvy majáků, které zůstávají červeno-modré. „Červená barva na majácích je výborně vidět i v době, kdy svítí sluníčko, kdežto modrá barva za těchto podmínek není vidět,“ říká dopravní expert Roman Budský.

Na řešení katastrof šly miliardy. Kvůli váhání ministerstva nenakoupila policie potřebnou techniku Číst článek

„Na druhou stranu, pokud by se používaly pouze červené majáky, tak za tmy mohou červeně blikající majáky snadno splynout s koncovými světly projíždějících automobilů,“ dodal Budský. Podle Jakoba si lidé díky těmto prvkům nespletou záchranku s jiným typem soukromých zdravotnických služeb.

Další změny

Vyhláška mimo jiné popisuje i to, co má být uvnitř sanitky, aby mohli záchranáři kdekoliv poskytnout pacientům stejnou péči. Do normy se dostaly i další typy vozů, které tam podle prezidenta Asociace zdravotnických záchranných služeb chyběly.

„Vyhláška byla měněna také z toho důvodu, že jsme přidávali jeden zásadní odstavec, že zdravotnická záchranná služba nemá pouze sanitní vozidla jako taková, ale také vozidla pro řešení mimořádných událostí a pro transport více pacientů naráz,“ vysvětlil Slabý.

Záchranné služby tak budou moct na nákup čerpat dotace.