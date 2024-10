Ceny zákroků má nastavit trh, tvrdí pojišťovny. ‚Rozdíly se ale zvětšují,‘ upozorňují malé nemocnice

Návrh úhradové vyhlášky na příští rok vzbudil ostré reakce. Praktičtí lékaři nakonec protest odvolali, ale regionální nemocnice o stížnosti k Ústavnímu soudu nadále uvažují. Vadí jim nerovné platby za stejné zákroky. „Už jsme se museli ozvat,“ říká předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš v pořadu Pro a proti. „Není v zájmu pacientů, aby ceny byly stejné,“ oponuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. Pro a proti Praha 7:51 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Regionální nemocnice uvažují o stížnosti k Ústavnímu soudu. Vadí jim nerovné platby za stejné zákroky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Veřejné zdravotní pojištění je letos v deficitu 1,6 miliard korun. Vy myslíte, že pojišťovny mají víc peněz, než mohou či chtějí pustit do systému?

Čarvaš: Samozřejmě si nemyslím, že mají víc peněz. Na druhou stranu ministerstvo zdravotnictví samo přiznalo, že v podstatě není schopno uhradit náklady, které jsou v systému zdravotního pojištění, a že v minulých letech platilo kolem 91 procent. Příští rok předpokládá, že by to mohlo být až 95 procent.

Nemocnice proti úhradové vyhlášce. Téma pro Ladislava Friedricha, prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven, a Michala Čarvaše, předsedu Asociace českých a moravských nemocnic

Opakovaně se mluví o tom, že se nějakým způsobem budou sbližovat sazby za zákroky, ale děje se to přesně obráceně. Trvá to tak dlouho, že už jsme se museli ozvat.

Friedrich: Myslím, že to absolutně není pravda. Můžeme vzít v úvahu dva zdroje informací, které máme a které jsou relevantní. Zaprvé je to hospodaření státem řízených nemocnic. A tam vidíme v posledních letech velmi vysoké přebytky. V podstatě zisky. To znamená, že peněz do systému jde dost. Dokonce si myslíme, že zbytečně mnoho.

Zadruhé vidíme, že když se prodávají zdravotnická zařízení, investoři jsou ochotni zaplatit mnohem více, než je obvyklá míra ohodnocení. To znamená, že ziskovost podnikání a zdravotnictví je zcela evidentně nadprůměrná.

Pane Čarvaši, vy jste také ředitelem Nemocnice Prachatice, kde hospodaříte s přebytkem. Nejste příkladem, že stesky ohledně nastavení úhradové vyhlášky, že se nemocnice dostávají do neúnosného stavu, nejsou oprávněné?

Čarvaš: V okamžiku, kdy máte za totožnou péči o 40 procent méně, než mají fakultní nemocnice, tak logicky musíte někde šetřit. Šetříte třeba na personálu, na údržbě a dalších věcech. Prachatická nemocnice každoročně končí v zisku někdy mezi půl milionem a milionem korun při obratu okolo půl miliardy. To si myslím, že nejsou tak úžasná čísla.

Oprávněné rozdíly?

Pane Friedrichu, jsou rozdíly v úhradách za zákroky opodstatněné?

Friedrich: Já jsem hluboce přesvědčen, že pro veřejné zdravotní pojištění nelze akceptovat premisu, že za stejnou péči má být vždycky stejná úhrada. Je to asi podobné, jako kdybychom si řekli, že na každé benzinové pumpě má stát litr nafty stejnou cenu.

Já jsem přesvědčen, že by cenu měl vytvářet na trh – jednání mezi nemocnicí a mezi pojišťovnou. Samozřejmě bychom se někde dostali do situace, kdy by cena musela jít nahoru, protože bychom zjistili, že se za ni péče poskytovat nedá. Ale v řadě případů bychom nepochybně zjistili, že nemocnice může nabídnout poskytnutí péče za ceny výhodnější.

Jak to vidí pan ředitel Čarvaš? Nedocházelo by jenom k dalšímu neefektivnímu nalévání peněz?

Čarvaš: Regionální nemocnice jsou naopak velmi efektivní. Dokážou vycházet s úhradami, které jsou o 20 až 40 procent nižší než u fakultních nemocnic.

Mě ten příměr pana Friedricha velice pobavil. Když to převedu do ekonomické reality českého zdravotnictví, tak státem zřizované nemocnice si jezdí k pumpě pro naftu za pětadvacet korun, zatímco regionální nemocnice naftu nekoupí pod pětatřicet korun. Asi takhle funguje české zdravotnictví.

Friedrich: Tady bych souhlasil, je to oprávněná výtka. Ale ceny nastavuje ministerstvo, ne pojišťovny.

Ministr rozdíly prohlubuje

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) říká, že se rozdíly snaží srovnávat. A že nemocnice dříve neprotestovaly proti systému, který byl ještě neadekvátněji nastavený.

Čarvaš: Je to tak, ministr Válek to nezpůsobil, ale zdědil. Ale bohužel rozdíly ještě prohlubuje.

Já jsem si dělal analýzu, kam se nám posunuly rozdíly, a když si vezmu rok 2013 proti roku 2023, tak ty rozdíly mezi regionálními okresními nemocnicemi a fakultními rostou. Například implantace totální endoprotézy kolena stojí ve fakultní nemocnici o 60 tisíc víc, než když to bude dělat okresní nemocnice.

Friedrich: Já jsem přesvědčen, že není v zájmu pacientů a není v zájmu daňových poplatníků, aby ceny byly stejné. Zkoušíme nastolit spravedlnost, ale ve skutečnosti to není možné.

