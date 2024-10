Zachraňte historické stodoly. Do Hrubé Vrbky se podesáté sjeli památkáři a řemeslníci

Tesání trámů nebo míchání a nanášení hliněné omítky. To si mohli v sobotu 12. října vyzkoušet zájemci na akci Zachraňte stodoly v Hrubé Vrbce na Horňácku. Právě tato obec se pyšní unikátním souborem zhruba sedmdesáti historických stodol. Původně spíš odborná akce zaměřená na obnovu tradičních vesnických staveb se tam konala už podesáté. A během let se z ní stal malý festival. Hrubá Vrbka 0:10 20. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zachraňte stodoly v Hrubé Vrbce na Horňácku | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Ondřej Adamský se specializuje na hliněné omítky. Směs míchá před domkem v centru obce, starým přes dvě staletí: „Je tam jíl s kravským trusem, potom to smícháme se slaměnou řezankou a trochu vápna a máme připravenou směs na to omítání.“

„Stodoly jsou pro Hrubou Vrbku unikátní záležitost, každý rok se daří opravit dvě až čtyři," říká starosta Pavel Gráf.

Přesunuli jsme se dovnitř do světnice. „Snažíme se tady udělat finální povrch, aby to bylo hotové už jenom na výmalbu,“ říká Adamský. Nahazování hliněné omítky si mohou návštěvníci akce nejen prohlédnout, ale rovnou se to i naučit.

„Plánujeme novostavbu a chtěli bychom si realizovat hliněné omítky, takže jsme to sem přišli vyzkoušet,“ říká Petra Ničová. Její partner Pavel Bohuslav bere do rukou nářadí a kleká k rozdělané stěně. U té protější stojí majitel domku, Vlastimil Kohoutek: „Tady je 150 let starý vzor, na který já vždycky významně poklepu. Takhle bych chtěl, aby to vypadalo. Nejhorší je použít nové technologie do starého domu.“

Od hlínařů míříme k tesařům, kteří pracují ve zdejším unikátním areálu historických stodol. „Ony nám lemují obec po obou stranách zahrad. Je jich tady teď snad kolem sedmdesáti,“ říká nezávislý starosta Hrubé Vrbky Pavel Gráf.

Zachraňte stodoly v Hrubé Vrbce na Horňácku | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

„Toto je naše obecní stodola: kamenná, krásná, ale má jedinou velkou vadu – kompletně zničenou střechu. To, co tady dneska provádí tesaři, bude použito při opravě této stodoly, protože budeme renovovat i oboje vrata.“

Trámy už otesává Jiří Grossman, a to úplně od začátku. „Odkorní se to, nabrnkáme si podle toho profilu a začneme to vrubovat, hrubovat a pak to olícujeme širočinou.“

Takhle rozsáhlý soubor v republice není

Podle starosty Pavla Gráfa jsou stodoly pro Hrubou Vrbku unikátní záležitost: „Teďka už se každý rok daří opravit jednu, dvě, tři, čtyři stodoly a postupně lidi začínají chodit sami. Ze začátku o to nikdo zájem neměl, teď už se to mění.“

A to i díky festivalu Zachraňte stodoly, u jehož zrodu stála Alena Dunajová z Národního památkového ústavu.

„Tyto stodoly jsou unikátní tím, že je zachován celý soubor podél dvou záhumenních cest, což v dnešní době není tolik běžné. Jsou to stodoly, které jsou orientovány štítem k té komunikaci, a my jim říkáme podélně průjezdné stodoly. Nejenom v jiných obcích na Horňácku, ale i v jiných obcích v rámci celé České republiky tak rozsáhlý soubor není,“ říká Dunajová.

Kromě workshopů a přednášek nabídla akce Zachraňte stodoly taky doprovodný program – jarmark, dílničku pro děti, turnaj v kuličkách nebo projížďky kočárem.

