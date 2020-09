ŽIVĚ: Krajské a senátní volby míří do finále. Sledujte třetí předvolební debatu Radiožurnálu a Plusu

Největšími podporovateli vládních stran – hnutí ANO a ČSSD – jsou senioři. Co když v obavě z šířící se nákazy nepřijdou k nadcházejícím volbám? Promítne se výkon vlády v době koronakrize do volebních výsledků? Budou voliče v krajských volbách zajímat regionální témata? Nejen to jsou témata středeční předvolební debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.

