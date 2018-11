VIDEO: Babiš vysvětloval okolnosti kauzy svého syna. ,Cestu do Ruska doporučila lékařka,‘ řekl

„Vysvětloval jsem synovi, co se tady děje, že se novináři kvůli kauze Čapí hnízdo mezi námi snaží vyvolat spor,“ řekl mimo jiné premiér Andrej Babiš ve vysílání TV Nova.

„Synovi jsem (ve Švýcarsku) vysvětloval, o co jde. Ale on je přesvědčený, že na ten výlet do Ruska šel nedobrovolně. Přitom si tam našel přítelkyni,“ vysvětloval Babiš. Zároveň odmítl, že by ho nechal odjet do ciziny kvůli kauze Čapí hnízdo.

Když byl premiérův syn v dotační kauze Čapího hnízda policií obviněn, prý se jeho zdravotní stav začal zásadně zhoršovat, protože ho podle slov Babiše staršího pronásledovali novináři. „Na to konto doktorka řekla, že by bylo lepší, kdyby šli s panem Protopopovem na výlet do Ruska. To neznamenalo, že by se něčemu vyhýbal. Česká policie stále měla informace a trestní řízení stále probíhalo,“ popsal.

„Synova přítelkyně je Ukrajinka, seznámili se na Krymu, ona má rodinu v Krivom Rogu, tak tam se synem jeli,“ vysvětloval Babiš přejezd svého syna z anektovaného Krymu na jižní Ukrajinu do Krivého Rogu.

„(Petr) Protopopov se vrátil do Prahy a synovi se tam asi přestalo líbit, chtěl okamžitě pryč, což nebylo z nějakého důvodu možné. Na to konto napsal ten mail, že byl unesen, což byl samozřejmě nesmysl,“ dokončil premiér.

O Ditě Protopopové, která vystavila jeho synovi lékařský posudek, a v letošních volbách kandidovala jako lídryně za ANO na Praze 8 řekl:

„Paní Protopopová je psychiatrička, která prosazuje, aby péče nebyla v uzavřených Bohnicích, ale doma, prosazuje nějakou reformu psychiatrické péče ála model Velká Británie. Když se měl můj syn potom vrátit do života, tak jsme společně hledali někoho, kdo by se o něj postaral, a manžel paní Protopopové se nabídl, že by se o mého syna staral,“ popsal.

Premiér po sobotních demonstracích zopakoval, že neodstoupí z funkce premiéra. Je přesvědčen, že má pravdu. Že proti němu lidé demonstrují, mu je líto. Pokud by po možném vyslovení nedůvěry vládě prezident Miloš Zeman Babiše opět pověřil sestavením kabinetu, jak avizoval, předseda vlády by nabídku přijal a v rozhovoru pro TV Nova prezidentu poděkoval za podporu.



V rozhovoru potvrdil, že požádá předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, aby mohl vystoupit na poslaneckém klubu komunistů, kteří jeho vládu tolerují. Chce jim vysvětlit aktuální situaci. V uplnynulém týdnu už premiér kauzu vysvětloval na poslaneckém klubu sociální demokracie.



Aféra Andreje Babiše mladšího

Kauza kolem Andreje Babiše mladšího vypukla v pondělí po odvysílání reportáže serveru Seznam Zprávy. Syn premiéra v tajně pořízené nahrávce tvrdí, že byl unesen na Krym. Premiér Babiš slova o únosu přičítá psychickému stavu svého syna z prvního manželství.

Na to jeho syn reagoval emailem, ve kterém tvrdí, že o jeho zdravotním stavu lže a že „překročil červenou čáru“. Premiér Andrej Babiš starší za svým synem odletěl v sobotu brzy ráno, ještě předtím několik minut po půlnoci položil věnec na Národní třídě. Během sobotních slavností 17. listopadu proti Babišovi protestovali lidé na mnoha místech v Česku.

V neděli večer si Babiš napsal facebookový status, ve kterém napsal, že v sobotu se svým synem Andrejem Babišem mladším strávil v Ženevě „asi pět hodin“, prý si povídali a hráli šachy. Premiér uvedl, že je to už dlouho, co spolu naposledy hráli.

Ve vyjádření pro TV Nova poté matka Andreje Babiše mladšího Beáta Babišová odsoudila postup reportérů Seznamu. Podle ní vedli sugestivní otázky tak, aby její rodinu skandalizovali. Uvedla také, že kvůli tomu, že byla zveřejněná adresa jejich bydliště, nemohou ani svobodně vyjít z bytu na ulici. Dle svých slov požádala právníky o ochranu.