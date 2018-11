Žalobci se neobávají, že Babiš jel do Švýcarska svého syna ovlivňovat

Státní zástupci nevidí důvod k vzetí Andreje Babiše do koluzní vazby v souvislosti s jeho cestou do Švýcarska za jeho synem. Týdeník Euro o tom informoval mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Reagoval tak na obavy z toho, že by Babiš mohl ovlivňovat svého syna jakožto doposud nevyslechnutého svědka v kauze Čapí hnízdo. Praha 16:25 18. 11. 2018 (Aktualizováno: 18:29 18. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Andrej Babiš starší nemá uložen zákaz vycestování do zahraničí, může tedy z ČR vycestovat bez omezení,” řekl Cimbala pro Euro.

Žalobci mohou v případě podezření z ovlivňování dosud nevyslechnutých svědků podat návrh na vzetí do vazby, mírnější možností je např. zákaz styku s určitými osobami.

V praxi by to znamenalo, že by Babiš mohl za svým synem vycestovat pouze v doprovodu orgánu činného v trestním řízení, vysvětluje týdeník Euro ve svém článku.

Cimbala postoj státního zastupitelství odůvodnil tím, že v daném případě nepostačuje pouze existence dosud nevyslechnutých osob, tedy Andreje Babiše ml., ale že je třeba shledat „konkrétní skutečnosti odůvodňující obavu, že obviněný bude ovlivňovat nebo jinak mařit objasňování skutečností rozhodných pro trestní řízení“.

K tomu podle žalobců nedošlo, i přesto že premiér a jeho syn doposud prezentují odlišná stanoviska k vývoji v kauze Čapí hnízdo, shrnuje Euro.