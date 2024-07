Drobenka, hračky i pánské motýlky. Díky Milanovi a Jarce si i v New Yorku můžete dopřát čerstvé rohlíky

Stojíme v newyorské čtvrti Queens na ulici Jackson 10-59 před obchodem Slovak-Czech Varieties. Zatím se zdá, že v krámě nikdo není. Cinkám tedy za zvoneček, který tu visí, a za moment už se objevuje paní Jarka.

„Prodáváme potraviny, hračky, suvenýry, drogerii… Na co si vzpomenete,“ představuje sortiment slovensko-českého obchodu, který provozuje spolu s manželem Milanem Uhríkem. A jak mám záhy možnost se na vlastní oči přesvědčit, rozhodně přitom nepřehání.

Rohlík made in USA

Zboží nabízejí manželé ve svém newyorském obchůdku opravdu nepřeberně. Úzkoprofilové zboží představuje v USA především jiná než hladká mouka, zákazníka z Čech a Slovenska ale potěší třeba i piškoty, brynza, knedlíky, a občas dokonce i rohlíky.

Nechci věřit, že by si manželé nechávali dovážet čerstvé pečivo z pekáren v Česku nebo na Slovensku. „Všechno tady má nějaký příběh. Přivezl jsem si z Česka rohlík, dal jsem ho tu pekaři a za čtrnáct dní mi upekl rohlík. Když jsou čerstvé, tak si lidi přijdou a nakoupí si do mrazáku,“ vysvětluje Milan Uhrík.

Pro Ameriku netypické zboží je také mák. „Většina místních to nezná, ale Evropani chodí – už si zvykli, že ho tady máme, takže třeba Maďaři, Poláci, samozřejmě Češi, Slováci,“ vyjmenovává Jarka.

„Pro Američany to je droga, je to vlastně opium. Když si uděláte test na drogy, tak se v krvi ukáže opium.“ A já dodávám, že to by ovšem museli spořádat nejmíň půl pekáče makových buchet.

Základ úspěchu jsou plné regály

„Věděli jsme, že evropské potraviny jsou daleko zdravější a chutnější než americké a taky v nich není tolik chemie. Zároveň tady nic takového nebylo, byla tu díra na trhu,“ vysvětluje Jarka, co je s manželem přivedlo na myšlenku otevřít si v New Yorku slovensko-český obchod.

Nejdřív zkoušeli prodávat na různých akcích a festivalech a vždycky se všechno vyprodalo. Od té doby uplynulo už 21 let a jejich obchodu se stále daří. „Musíme se snažit a mít plné regály. Když nebudou plné regály, tak to bude muzeum a můžeme tak akorát vybírat vstupné,“ přibližuje svoji obchodní filozofii Milan.

„Dokonce tady teď máme i nějaký textil, dětské ponožky s Večerníčkem, Rumcajsem… A manžel sám vyrábí dřevěné hračky, je to jeho koníček,“ ukazuje Jarka. Žádné lego, ale pravá československá hračka.