14 milionů obyvatel jihozápadu USA dostalo varování před extrémně vysokými teplotami. Padají rekordy

Americká meteorologická služba vydala varování pro 14 milionů obyvatel států na jihozápadě země před extrémními teplotami. Ve Phoenixu v Arizoně a v Las Vegas ve státě Nevada překročily denní teploty čtyřicítky. V kalifornském Údolí smrti ukázaly teploměry 50 stupňů a překonaly tak rekord z roku 1996. Od stálého zpravodaje Phoenix/Las Vegas 13:32 8. června 2024

V arizonské metropoli Phoenixu padl rekord z roku 2016, když teplota vystoupala na 45 stupňů Celsia. V Las Vegas naměřili 43 stupně, což je také rekordní teplota pro dny na začátku června.

Jedenácti lidem museli pomoci zdravotníci přítomní na mítinku republikánského kandidáta pro prezidentské volby Donalda Trumpa ve Phoenixu.

Z čekání na prudkém slunci se jim udělalo mdlo. Hasiči uzavřeli několik turistických tras v horách nad městem, protože v takovém vedru jsou túry nebezpečné. Do výbavy zásahových vozů přidali speciální vaky naplnitelné ledem, do kterých mohou umístit lidi kolabující z vedra, aby je co nejrychleji ochladili.