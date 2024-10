Americké volby proběhnou zcela podle pravidel, věří komisaři. Připravují se ale na vyhrožování i zbraně

Za 10 dnů bude pro americké voliče velký den. 5. listopadu rozhodnou o svém novém prezidentovi nebo prezidentce a také o složení celé Sněmovny reprezentantů. Část voličů, hlavně příznivců republikánské strany, věří slovům Donalda Trumpa, že předešlé volby nebyly spravedlivé, a že je měl vyhrát on. Podobné pochybnosti mají i o férovosti nadcházejících voleb. V mnoha státech proto přijali opatření, aby žádné pochyby o regulérnosti hlasování nebyly. Od stálého zpravodaje Washington 14:07 26. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Deidre Holdenová ukazuje vozíky s vybavením | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Paní Daniele z Pensylvánie považuje spravedlnost voleb za opravdový oříšek. Ona sama podporuje požadavek, aby se hlasovalo papírovými lístky a ne elektronicky, jak se to v některých státech děje. Například v sousedním státu New Jersey se hlasování zaznamenává pouze digitálně. Navíc se tam nekontroluje totožnost přicházejících voličů. Nedá se tedy ověřit, jestli někdo nehlasoval například za nemocného, nebo i zemřelého příbuzného.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 6. díl předvolebního seriálu ze Spojených států

Podle pana George z texaského Houstonu účel světí prostředky, a když bude chtít někdo vyhrát za každou cenu, tak nakonec zvítězí.

Z takové manipulace s hlasy obvinil Trumpův advokát a poradce Rudi Giuliani dvě členky volební komise v okrese kolem hlavního města Georgie Atlanty. Žádná kontrola ani soud jejich pochybení ale neshledaly a Giuliani jim má vyplatit 148 milionů dolarů. Soudce mu teď kvůli neplacení odškodného obstavil jeho cennosti a byt na Manhattanu ve prospěch Shaye Moosové a její matky Ruby Freemanové.

Bývalá pracovnice úřadu fultonského okresu popsala, jak plamen nenávisti, který Giuliani zažehl, zničil jí a její matce životy, připravil je o dům i o práci. Dotkl se jejich osobní bezpečnosti i duševního zdraví. „Naším největším přáním je, aby žádný člen volební komise, nebo volič, nebo člen školské rady, nebo kdokoli jiný zažil to, čím jsme si prošly my s mámou,“ říká.

Před jejich domem se scházeli protrumpovští demonstranti, docházeli jim výhrůžné dopisy, lidé je zastavovali na ulici a nadávali jim. Opustily práci na úřadě, odstěhovaly se. Volební komisaři v Georgii se vyškolili, aby nevznikly pochybnosti o jejich nestranné práci a aby dokázali čelit případným útokům a výhrůžkám.

V okrese Paulding u Atlanty v Georgii mají jen 21 volebních míst. Pro každé to volební místo je takový vozík, na kterém jsou naložené kufry. V kufrech, které jsou většinou na kolečkách, jsou sčítací stroje, kopírky, skenery a různé kancelářské vybavení, aby každá volební místnost a volební komise měla všechno připravené a nemusela nic shánět.

V kufrech jsou sčítací stroje, kopírky, skenery a různé kancelářské vybavení, aby každá volební komise měla všechno připravené | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Deidre Holdenová pracuje v okresní volební komisi už 20 let. Od roku 2016 je vedoucí odboru pro volby a záležitosti veteránů okresního úřadu. Přijali nový bezpečnostní protokol pro předtermínové volby i samotný volební den. Mají instrukce co dělat, když se objeví obálka s podezřelým obsahem, někdo bude komisi nebo jednotlivým komisařům vyhrožovat, nebo dokonce přijde do volební místnosti se zbraní.

„Víte, když takové situace nastanou, nesmíte zpanikařit. Nesmíte začít šílet. Volební komisaři na to ale musejí být připravení. Mým hlavním a nejdůležitějším úkolem je zajistit bezpečnost mých pracovníků a voličů. Takže když se objeví nějaké ohrožení, nechceme vyvolat nějakou hromadnou hysterii. Všechny hrozby ale bereme vážně. Dneska nikdy nevíte, co se může stát. Bylo to pro mne trochu šokující, ale chápu, že jednou z mých pracovních povinností je ochrana demokracie. Nenechat se nějak manipulovat nebo zastrašovat. Ale po světě běhá spousta bláznivých lidí,“ popisuje Holdenová.

Deidre Holdenová pracuje v okresní volební komisi už 20 let | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Podřízení Deidre Holdenové nemají z případných komplikací voleb strach. Udělají všechno pro to, aby se hlasování i sčítání odehrálo v klidu. Akyn Becková se stala ředitelkou volebního odboru okresu Floyd teprve nedávno. Budou to pro ni první prezidentské volby, o jejichž hladký průběh se bude starat.

„V našem floydském okresu jsme zavedli, že máme u každé volební místnosti policistu. Také jsme proškolili naše zaměstnance, jak být ostražití a jak se chovat v případě ohrožení. Ale myslím, že největší ochranu nám poskytuje přítomnost policisty přímo na místě,“ říká.

Podle Akyn Beckové je dobré být připravený na nejhorší. Pak je naděje, že před, během i po volbách bude jen a jen dobře. V zítřejším posledním dílu seriálu před americkými volbami budeme mluvit o tom, že názorové rozepře ohledně prezidentské volby rozdělují přátele a dokonce i rodiny.

Akyn Becková se stala ředitelkou volebního odboru okresu Floyd teprve nedávno | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas