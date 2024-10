Demokraté si musí zasloužit hlasy černochů. Jsou to přemýšliví voliči, říká pamětník rasové segregace

19. června bývá v amerických černošských komunitách veselo. Slaví se totiž státní svátek Juneteenth. Připomínka toho, že v roce 1865 i v Texasu, jako posledním americkém státě tamním otrokům úřady oznámily to, co před nimi dva roky úspěšně tajily. Že už nejsou otroky.

Ani dnes se ale v některých hlavně jižních státech černošští obyvatelé necítí být rovnocenní ostatním.

Členové taneční skupiny z Jižní Karolíny si stěžovali, že policie a další mocenské složky nezacházejí s menšinovými etniky dobře. Nejen s černochy, ale se všemi lidmi jiné než bledé barvy pleti. Prý se na nich dopouštějí nespravedlností. Když běloch zavolá, že se mu někdo dobývá do domu, černocha zatknou. Naopak se to ale nestane.

Thomas Moore se narodil na podzim roku 1955. Tedy chvíli před tím, než Rosa Parksová spustila hnutí odporu proti rasové segregaci, když odmítla v městském autobusu v Montgomery v Alabamě uvolnit místo k sezení bělošskému cestujícímu.

Vzpomíná, že chodil do rasově oddělené školy. Až v roce 1970 byla segregace ve školství úplně zrušená. Dnes už ústrky kvůli svému rasovému původu necítí. Provozuje ve městě Demopolis v západní Alabamě veřejnou dopravu na vyžádání, jakési seniortaxi.

Stále ale ve společnosti přetrvávají některé nevyřešené otázky. Situace se v otázce rasové tolerance zlepšila. Ale mohlo by být ještě líp. Podle něj není automatické, že všichni černoši budou volit Kamalu Harrisovou.

„Demokraté si musejí zasloužit hlasy černochů. Jsou to přemýšliví voliči, nemůžete s tím jen tak počítat. Někteří černošští voliči budou hlasovat pro Donalda Trumpa. Nerozumím tomu proč. Ale to je jejich právo. Tohle je Amerika. Můžete si vybrat kohokoli,“ říká.

‚Harrisová mne neuchvátila‘

Ani paní Patricia ze státu New York není demokratickou kandidátkou Harrisovou úplně nadšená. Volit ji ale bude.

„Moc mne neuchvátila. Potřebovala bych někoho, kdo je silnější v otázce ochrany hranic. Jsem z New Yorku a byli jsme zavaleni imigranty,“ popisuje.

„Nemám problém přenechat někomu kus svého místa, ale oni sem musejí přijít stejně, jako jsme přišli my. Nemyslím jako otroci na lodích, ale jejich následovníci. Podle pravidel a při dodržení imigračních procedur. Pravidla se zkrátka musejí dodržovat,“ myslí si.

Pozice Afroameričanů v politice se zlepšuje. Michelle Davis-Youngerová byla první ženou, černoškou a demokratkou ve městě Manassas v republikánské Virginii, která se dostala na pozici starostky. Šla ve stopách Kamaly Harrisové. Má pocit, že ženy z etnických minorit se prosazují stále víc a víc na vedoucí místa. Proto drží Kamale Harrisové palce.

„Já myslím, že bude výborná. Bude pokračovat v tom, co s Bidenem začali. Uvidíme. Je to takové vzrušující a děsivé zároveň. Asi proto, že by to byla první žena v čele státu a neví, jak se budou věci dál odvíjet,“ říká.

Kamala Harrisová může přitáhnout část nebělošských voličů. Jejich podporu ale nemá zcela jistou.

Proto se musel nedávno do kampaně vložit i první nebělošský prezident Barack Obama a vyzvat černošské muže, aby dali svůj hlas Kamale Harisové.

V sobotním dílu seriálu k americkým volbám se vydáme do státu Georgia a podíváme se, jak se připravují na volby a jak zajistí, aby nebylo možné jejich výsledky zpochybnit.