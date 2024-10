Cena benzínu byla za Trumpa nižší. Inflace za vlády Bidena vzrostla na 5,7 procenta, srovnává farmář

Jedním z rozhodujících faktorů ve volbě nového amerického prezidenta bude stav domácí ekonomiky. Všichni voliči po covidové pandemii pocítili růst cen potravin a paliv. Roční inflace před dvěma lety dosahovala skoro sedmi procent. Dnes klesla ke dvěma procentům. Od stálého zpravodaje Montgomery/Washington 10:02 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Já jsem celým srdcem Demokrat, říká stavitel John Maysak | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Stovky a tisíce krav, býků a telat projdou aukční síní v Letohatchee nedaleko alabamského města Montgomery. Svoje přírůstky sem dodává pravidelně i farmář Max Whiddon.

Max Whiddon hospodaří s manželkou na několika tisících hektarech půdy. Kromě chovu hovězího dobytka se věnují i rostlinné výrobě.

Pěstují podzemnici olejnou, tedy buráky, kukuřici a krmné boby. Na podzim a v zimě nakupují na výkrm hovězí dobytek, který pak prodávají v aukci.

S výdělečností farmaření je to prý už docela na hraně. Zemědělci musejí čelit škůdcům, nepřízni počasí a přitom je stále cítit tlak na to, aby byly potraviny co nejlevnější. Mnoho farmářů to odradilo a odešli z oboru. Max ale hospodaří už 50 let a bude všechno dělat, jako dělával dřív.

„Před několika dny jsem se na to díval. Během čtyř let funkčního období Donalda Trumpa byla průměrná cena benzínu dva dolary a 42 centů za galon. Tato farma ale za vlády prezidenta Bidena průměrně platila tři dolary a 62 centy za stejné množství. To je o dolar dvacet dražší,“ srovnává Max.

„Inflace se za Trumpa pohybovala kolem 1,9 procenta. Od té doby, co to vzal do ruky pan Biden, se za necelé 4 roky dostala na průměrnou hodnotu 5,7 procenta.“

Pro Maxe Whiddona jsou nejdůležitější témata letošních voleb inflace, bezpečnost hranic a obnovení úcty k zemědělcům, jak to podle něj bývalo za Donalda Trumpa.

„Já jsem podporovatel Donalda Trumpa. Ale kdyby měli republikáni v záloze někoho mladšího, volil bych toho. Ale máme tu to, co máme. Takže si říkám, že nemám moc na výběr,“ soudí Max.

‚Zkrátka darebák‘

S Johnem Maysakem se známe víc než rok. Staví na zakázku domy. Právě dokončuje projekt rodinného domu ve Washingtonu DC na stráni nad řekou Potomac.

Celá západní stěna domu je prosklená, je to vlastně velikánské rozdělené okno a je z něj krásný výhled přes stromy na řeku Potomac.

„Já jsem celým srdcem demokrat, protože Donald Trump je zkrátka darebák. Myslím si, že je prostě strašný. Tíhnu prostě víc doleva. Neříkám ale, že třeba nejsem zastánce práva na držení zbraně nebo omezení státních výdajů a lepší kontrolu rozpočtu. Ale on prostě není ten člověk, který by tohle dokázal zařídit,“ říká John.

Ptal jsem se Johna, jestli je spokojený s dnešním stavem ekonomiky. Mnoho lidí si totiž stěžovalo, že všechno podražilo a že jsou také vysoké daně.

John je ale stoprocentně spokojený. Myslí si, že je snadné říct, že kdyby Trump před čtyřmi lety porazil Bidena, měli bychom se dnes lépe.

Kdyby teď vládl Donald Trump, byla by Amerika podle Johna Maysaka na tom mnohem hůř, než je. Chápe, že dnes některé věci stojí víc. On sám proto vyhledává zboží v akci a kupuje levnější značky. V případě, že nevyhraje Kamala Harrisová, které dá svůj hlas, nebude výsledek voleb nijak zpochybňovat.

„Já si opravdu myslím, že jestli on vyhraje, bude tu ještě mnohem a mnohem hůř. Nechystám se ale proti výsledku voleb nijak protestovat. Je mi už 62 a mám rád svůj život. Takže přijmu výsledek, ať bude jakýkoli,“ vysvětluje John.

To byly příběhy dvou amerických soukromých podnikatelů – farmáře z jihu a stavitele domů ze severovýchodu Spojených států. Zítřejším tématem našeho seriálu budou volební preference etnických menšin a rasové předsudky v Americe.