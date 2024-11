Armáda provádí v Gaze etnickou čistku, píše izraelský deník. Při posledním náletu zemřelo 33 lidí

Nejméně 33 lidí zemřelo při izraelském náletu na sever Pásma Gazy. Mezi oběťmi v uprchlickém táboře Džabalíja jsou podle místních zdrojů mnohé ženy i děti. Izraelský deník Haaretz ve svém úvodníku píše o etnickém čištění severní části Pásma Gazy. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před vypuknutím hladomoru v obsazené oblasti. Od stálého zpravodaje Gaza/Tel Aviv 18:19 10. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopady izraelského útoku na dům v táboře Džabálijá | Foto: Hassan Al-Zaanin | Zdroj: Reuters

Podle palestinské tiskové agentury WAFA zatím platí, že v troskách domů se našlo 30 těl, z toho třináct dětí. Pokračují vyprošťovací práce, takže je pravděpodobné, že počet obětí poroste. Zasažený dům se nacházel v táboře Džabálijá na okraji města Gazy a údajně patřil rodině, ze které jsou oběti útoku. Dále byli v domě schovaní uprchlíci z jiných domů a oblastí Pásma Gazy.

Izraelská armáda se zatím k informaci nevyjádřila, ale tvrdí, že mířila na místa, kde se shromažďují ozbrojenci Hamásu. Úderů, kdy při zásahu jediného domu umírají desítky lidí, v posledních letech přibylo. Podle místních úřadů v Gaze, která ovládá Hamás, za více než rok války přišlo v Gaze o život 43 500 lidí, což je pro srovnání zhruba populace Chomutova.

OSN tato čísla, i když je podávají úřady ovládané Hamásem, považuje za věrohodná, ale snaží se všechny úmrtí ověřit samostatně. Zatím jmenovitě určilo 8000 konkrétních obětí a z těch je 70 procent žen a dětí. Velká část z nich byli ozbrojenci, i když ne většina. Izrael tvrdí, že ze 43 500 obětí bylo 18 000 ozbrojenců Hamásu nebo jiných organizací.

Deník Haaretz se ve svém tvrzení v úvodníku, že se izraelská armáda dopouští na severu Pásma Gazy etnických čistek, opírá o svědectví jednoho z reportérů Yaniva Kuboviche, kterého izraelská armáda vzala na press trip na sever Pásma Gazy.

Jako po přírodní katastrofě

Kubovich popisuje, že to, co viděl, připomíná následky přírodní katastrofy, ale ví dobře, že jsou to spíše důsledky plánované destrukce provedené lidmi. Jeden z vysokých důstojníků izraelské armády mu řekl, že Izrael nemá v úmyslu vrátit lidi do jejich domovů na severu Pásma Gazy.

Většina lidí z předměstí města Gazy Bajt Hanún, Bajt Lahíja nebo Džabalíja se už údajně evakuovala. Kdo se zatím neevakuoval, tak je považován izraelskou armádou za ozbrojence Hamásu a tudíž za legitimní cíl. Do oblasti nemíří žádná humanitární pomoc a WHO proto varuje před hrozbou hladomoru na severu Pásma Gazy.

Úvodník deníku Haaretz uzavírá, že je třeba nazývat věci pravými jmény a to je podle deníku to, že se na příkaz premiéra Benjamina Netanjahua na severu Pásma Gazy dějí válečné zločiny, a to v podobě vyhánění Palestinců, demolice jejich domovů a přípravy území na dlouhodobou izraelskou okupaci a na výstavbu židovských osad.

Humanitární pomoc

Spojené státy Izraeli pohrozili, že pokud neumožní větší přísun humanitární pomoci na sever Gazy, omezí zbrojní dodávky. Lhůta vyprší už ve středu. Izrael odmítá varování před hrozícím hladomorem na severu Pásma Gazy a říká, že pokud se tam nedostává humanitární pomoc, je to v důsledku pokračujících bojů.

Zároveň bere varování Spojených států vážně, protože tvrdí, že teď do středy otevře další hraniční přechod, kterým bude do Pásma Gazy proudit humanitární pomoc. Počet kamionů, které denně překračují hranici, je stále mnohem nižší, než požadují Spojené státy a humanitární organizace.

Spojené státy mohou myslet svá varování vážně, ukazuje to zastavená dodávka více než stovky vojenských buldozerů D-9, které používá izraelská armáda k demolici domů v Pásmu Gazy. Buldozery Spojené státy nedodaly a je tedy možné, že jde o náznak toho, že by nemusely dodávat ani útočné zbraně a střelivo.