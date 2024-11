‚Je zapotřebí okamžitá akce.‘ V severní části Pásma Gazy podle odborníků hrozí hladomor

Na hrozbu hladomoru v oblastech severní části Pásma Gazy dnes upozornil Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC), v němž zasedají nezávislí odborníci na potravinovou bezpečnost. Ti vyzvali relevantní účastníky konfliktu mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy k okamžitému zásahu, napsala agentura Reuters. New York 19:58 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Varování přichází pouze několik dnů před uplynutím měsíční lhůty, kterou USA stanovily Izraeli pro zlepšení humanitární situace. (ilustrační foto) | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

„Abychom zvrátili či zmírnili tuto katastrofickou situaci, je zapotřebí okamžitá akce všech aktérů, kteří se konfliktu přímo účastní nebo mají vliv na jeho průběh, a to v řádu dnů nikoliv týdnů,“ uvedl výbor. Pokud nebudou přijata žádná účinná opatření, rozsah hrozící katastrofy překoná „vše, čeho jsme v Pásmu Gazy byli od 7. října 2023 svědky“, varovali podle Reuters odborníci.

Jejich varování přichází pouze několik dnů před uplynutím měsíční lhůty, kterou Spojené státy stanovily Izraeli pro zlepšení humanitární situace. Jestliže zlepšení nenastane, může Izrael čelit případnému omezení americké vojenské pomoci.

Toto úterý izraelské úřady povolily vjezd do Pásma Gazy 229 kamionům s pomocí, uvedl server The Times of Israel. Podle humanitárních organizací je však k pokrytí základních potřeb obyvatel izolovaného území zapotřebí minimálně 500 kamionů s pomocí denně.

V severní části Pásma Gazy podle odhadu Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) nadále přežívá přibližně 75 000 až 95 000 osob. Izraelská armáda zahájila na začátku října na severu oblasti rozsáhlou pozemní ofenzivu za použití tankových jednotek, protože podle ní v místě operují přeskupené síly Hamásu.

O tom, zda se jedná o hladomor, formálně rozhoduje Nástroj pro klasifikaci potravinové bezpečnosti (IPC), což je mechanismus agentur OSN, regionálních orgánů a skupin poskytujících pomoc, který hodnotí situaci na základě souboru technických kritérií.

Nynější válka v Pásmu Gazy začala poté, co teroristé z Hamásu a dalších palestinských ozbrojených skupin loni 7. října zaútočili na jih Izraele. Při útoku zabili na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších zhruba 250 rukojmích unesli do Pásma Gazy.

Během války v Pásmu Gazy bylo od 7. října 2023 zabito nejméně 43 508 Palestinců a dalších 102 684 bylo zraněno, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví spravované teroristickým hnutím Hamás. Údaje nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty.