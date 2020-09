Bavorský premiér odmitá opětovné uzavření hranic. ‚Čísla v Česku ale explodují,“ podotkl

Bavorský premiér Markus Söder odmítá kvůli pandemii nemoci covid-19 uzavírat hranice. Prohlásil to na tiskové konferenci po úterním jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a premiéry dalších německých spolkových zemí. Söder při této příležitosti zmínil, že Bavorsko sousedí s Českou republikou, kde se koronavirus rychle šíří. Berlín 20:42 29. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Södera je prioritou nechat hranice s okolními státy otevřené | Foto: Michael Dalder | Zdroj: Reuters

„Čísla v Česku jsou extrémně vysoká, právě explodují, jsou vyšší než v březnu či dubnu,“ řekl Söder. Uvedl rovněž, že vedle Česka, které Německo považuje za epidemicky rizikovou oblast, sousedí Bavorsko i s Rakouskem. Část Rakouska včetně Tyrolska, které má s Bavorskem společnou hranici, označilo Německo rovněž za rizikovou. Hranice ale bavorský premiér zavřít nechce. „Prioritou je nechat otevřené hranice,“ řekl Söder.

Německo považuje celé Česko za rizikové. Ze seznamu bezpečných oblastí vyřadí zbývající kraje Číst článek

Otázce pendlerů, kteří za zaměstnáním jezdí přes hranice, se chce Německo podle Södera ještě věnovat. „Tématu hranic, překračování hranic a přeshraničních pendlerů se chceme znovu věnovat, abychom věděli, jak postupovat,“ řekl šéf bavorské vlády. V této souvislosti zmínil i možnosti rozšířené strategie testování.

Spolková vláda i spolkové země jsou podle závěrečného prohlášení z úterního jednání toho názoru, že výjimky pro pendlery či třeba pro nezbytné obchodní cesty či návštěvy lékařů musí být zachovány.

Pendleři z rizikových oblastí, kteří jezdí do Německa za prací, mají nadále výjimky z karanténních opatření. Pokud by výjimky byly pro pendlery omezeny, dotklo by se to podle Asociace pendlerů České republiky asi 60 000 lidí, kteří z Česka do Německa za prací dojíždějí.

K rizikovým oblastem Merkelová uvedla, že nelze doporučit, aby do nich Němci jezdili na dovolenou. To je nyní v Německu aktuální téma, protože školákům brzy začnou podzimní prázdniny. „Dá se dobře cestovat po Německu,“ uvedla kancléřka. Zmínila také, že i tak v Evropě zůstávají oblasti, kde se daří nákazu daří zadržovat. Jako příklad uvedla Itálii. „Moje doporučení ale je chovat se velmi obezřetně“ zdůraznila.

79436