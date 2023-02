Čína příští týden přivítá běloruského prezidenta Lukašenka. Přijal pozvání Si Ťin-pchinga

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko příští týden pojede na státní návštěvu Číny. Na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga bude v Pekingu od úterý do čtvrtka, sdělil mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Lukašenko je nejbližším spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina a v Číně bude jednat krátce poté, co Peking tento týden zveřejnil dvanáctibodový plán, který by měl ukončit válku na Ukrajině rozpoutanou Ruskem. Minsk/Peking 17:32 26. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruský prezident Alexandr Lukašenko | Foto: Didor Sadulloev | Zdroj: Reuters

Cesta Lukašenka přichází v době, kdy představitelé USA opakovaně varují Čínu, aby neposkytovala vojenskou podporu Moskvě, píše agentura AP. Chystanou návštěvu Číny, která se má uskutečnit v dubnu, v sobotu oznámil také francouzský prezident Emmanuel Macron.

Bělorusko je v konfliktu na Ukrajině důležitým hráčem - Moskvu podporuje a i když do bojů nevyslalo své vojáky, poskytlo Rusko k útoku proti sousední zemi své území a letiště. V počáteční fázi invaze odtud ruská vojska vedla ofenzivu na Kyjev. Ukrajina se obává, že by se Bělorusko mohlo do války zapojit na straně Ruska ještě intenzivněji. Ve čtvrtek Lukašenko ale řekl, že se Bělorusko zapojí do bojů na Ukrajině po boku Rusů jen v případě, že bude samo napadeno.