Putin odejde a pak se v Rusku servou o peníze a moc. Možná začne mafiánská válka, říká analytik Votápek

Všichni komentátoři i pozorovatelé se shodují, že úterní projev prezidenta Vladimira Putina byl veskrze plytký. „Opravdu byl, ostatně jako naprostá většina jeho projevů tohoto druhu,“ přitaká zahraničněpolitický analytik, bývalý generální konzul v Petrohradě a exdiplomat Vladimír Votápek. „Za pozornost stojí především to, co nezaznělo,“ dodává v pořadu Osobnost Plus. Praha/Moskva 19:46 25. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analytik a bývalý diplomat Vladimír Votápek | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Všichni odhadovali, zda půjde o plytký a nic neříkající projev, nebo jestli zazní něco strašného typu připojení Jižní Osetie nebo Běloruska, anebo něco úplně strašlivého, a to ve smyslu vyhlášení války Ukrajině a případně celé západní Evropě. To nikdo nevylučoval, ale ukázalo se, že v Kremlu ještě stále jsou zbytky zdravého rozumu,“ říká Votápek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

Zajímavá byla podle analytika ale zmínka o privilegovaných vrstvách Rusů, kteří navykli extrahovat peníze z Ruska, okrádat obyvatelstvo, devastovat národní bohatství a peníze utrácet na Západě, stejně jako si to navykli už v 19. století.

„Pokud chce Putin udržet aspoň nějakou míru společenské podpory pro svůj režim, tak jsou pro něj tito lidé snadný cíl. Ale tak jako velká většina ostatních tezí je tato falešná. Je to jen kulisa. Jen kostým, který si na sebe pro tuto chvíli Putin oblékl a zas ho klidně sundá,“ myslí si Votápek.

„Ve skutečnosti na tuto privilegovanou vrstvu neútočí, ale velmi ,šanuje‘. Když probíhala částečná mobilizace, jeden ze základních příkazů pro vojáky byl, aby se neodvážili ani dotknout jakýchkoli dětí, hlavně synů, privilegované vrstvy. Takže všichni synáčci vesele žijí v bezpečí, nikdo je do války neposílá. Manželky si vesele ,šopují‘ v Paříži a žijí skoro jako před válkou,“ dodává analytik.

Problém zastírají jen nějakým větším

A pokud jde o pozastavení členství Ruska ve smlouvě Start, je to podle Votápka opět jen rituální formulace, kterou použil, aby připomněl, že Rusko má jaderné zbraně.

„Jako velká většina tezí je falešná i ta o privilegované vrstvě.“

„Je to naprosto typický krok pro Rusko posledních let, kdy nějaký svůj problém zastírají tím, že vytvoří ještě větší krizi a tu potom rádi uregulují. Takže oni teď jakoby vytvoří krizi kolem strategických zbraní hromadného ničení a pak budou racionální a přistoupí na usmíření, přitom se smázne i ten první problém,“ upřesňuje analytik.

Zatím to nevypadá, že by válka na Ukrajině měla končit. Kam až je Putin ochoten zajít, tak můžeme jen odhadovat. „Domnívám se, že Putin i jeho okolí si uvědomují, že jedna z pevných hranic, které nepřekročí, je použití zbraní hromadného ničení, především taktické jaderné zbraně,“ myslí si Votápek.

„A domnívám se, že tak, jako probíhaly neveřejné konzultace mezi Kyjevem a Moskvou o možném ukončení války, proběhla neveřejná, ale naprosto jasná informace, podle které jakékoli použití jaderné zbraně bude mít za následek okamžitou a tvrdou reakci zaměřenou bezprostředně fyzicky proti Putinovi, jeho okolí a proti ruské armádě,“ dodává Votápek.

Bývalý diplomat Votápek také naznačuje, že podle neoficiálních informací se s Putinem chtěly na podzim domluvit i Spojené státy. „Tedy za jakých podmínek vyklidí Ukrajinu, ale on trval na tom, že si něco musí nechat. Tak vyjednavači, ať už byli z Británie, nebo Spojených států, řekli, tak v tom případě je úplně mimo realitu a bavit se s ním nebudeme.“

Putina mohou poslat na léčení

A privilegovaná vrstva, která by třeba chtěla vrátit stav před 24. únor 2022, začíná podle Votápka přemýšlet, jak z toho ven. „A jedna z cest je skutečně Putina odstranit, například poslat ho do Číny na léčení, aby pak mohl odejít se ctí,“ naznačuje.

„Putin by měl dobrovolně předat moc, ale znáte to, stárnoucí diktátor... “

V soukromých neveřejných rozhovorech se odchod Putina nejen připouští, ale je to varianta, která by prý opravdu měla nastat.

„Tedy, že by měl v zásadě dobrovolně předat moc, ale znáte to, stárnoucí diktátor se podobného kroku odváží jen málokdy – má před sebou řadu příkladů, že to zrovna dobrý nápad nebyl, protože to dopadlo špatně,“ uvažuje.

„Takže uvidíme, jak to s Vladimirem Vladimirovičem Putinem dopadne. Ale říká se, že bezpečnostně vojenská skupina, která momentálně drží moc – protože ten, kdo bojuje, vládne – tak mu tyto kruhy začínají připomínat: Vladimire Vladimiroviči, ale vy jste naznačoval, vy jste jakoby v zásadě slíbil, že odejdete, když se nepovede, a ono se to nějak nepovedlo,“ uvažuje o Putinově možném konci Votápek.

Putina podle něj ale rozhodně nenahradí vůdce Wagnerovy skupiny Prigožin. Může to být typově mladší člověk, který je součástí systému, ale má vazby na Západ, takže by mohl sehrát roli civilizovaného vůdce. „Můžou to být ale různí technokrati typově, jako je starosta Moskvy, předseda vlády a podobně,“ odhaduje.

Časová osa: rok ruské války na Ukrajině. Tisíce mrtvých, umučení civilisté, postup vojsk Číst článek

Kdo by pak byl tou nejhorší variantou pro Západ, si netroufá odhadnout. „To neumím říct, protože v okamžiku, kdy by ti lidé uchopili moc, tak by prošli velkou proměnou. Dostali by se do jiné situace. Takže je důležité, aby to byl duševně zdravý člověk, který je schopen dělat závěry z nějakých reáliích,“ myslí si Votápek.

„U Putina si nejsem jist, do jaké míry ještě dokáže skutečně reflektovat realitu – ale jsou to zase jen zákulisní informace, respektive spíš jen spekulace. A ty také říkají, že je vážně nemocen. Na příkladu úterního vystoupení to dokládají tak, že je schopen už jen číst z papíru a v okamžiku, kdy odtrhne oči, tak se začíná ztrácet, opakovat apod,“ vyjmenovává spekulace analytik.

To, že by někdo z Putinových nástupců měl začít myslet na Rusko a ne na vlastní peněženku, je podle bývalého generálního konzula v Petrohradu nereálné. „To je extrémně optimistický scénář, který je velmi nepravděpodobný. Mnohem pravděpodobnější je, že se o peníze, moc a vojenskou sílu servou a že vznikne buď měkčí, nebo tvrdší forma jakési ne občanské, ale mafiánské války,“ uzavírá.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.