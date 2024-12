Braun: Evropská komise je čím dál víc krizový manažer. Každý komisař by doma měl být hlasem EU

Spolu s dnes už bývalou místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou ve funkci skončil také šéf jejího kabinetu Daniel Braun. V posledních dvou letech českou eurokomisařku zastupoval, vedl tým expertů a předjednával pozice Evropské komise. „Snažili jsme se vše připravovat tak, aby jednání nebyla draftovacími seancemi, ale aby se eurokomisaři mohli soustředit na politické a strategické otázky,“ říká v podcastu Bruselské chlebíčky. Praha/Brusel 7:08 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropský parlament | Zdroj: Český rozhlas

Daniel Braun je prvním Čechem, který se dostal do čela kabinetu některého ze členů Evropské komise. V kabinetu Věry Jourové ale působil už dřív – od roku 2014 během jejího prvního mandátu.

„Komisař si vybírá svého šéfa kabinetu. Musí to být manažer, diplomat, musí mít přehled, a hlavně důvěru komisaře. To byly ingredience, které mě na to připravily,“ říká. V kabinetu Věry Jourové pracoval například na přípravě mediální legislativy, na pravidlech pro velké technologické firmy či pro použití umělé inteligence.

Komisař jako evropský ambasador

Role Evropské komise se podle něho v posledních letech mění. „Dřív to byla čistě legislativní mašina. Teď mám pocit, že to je čím dál víc takový krizový manažer,“ říká Daniel Braun a připomíná například společné unijní nákupy vakcín proti koronaviru.

Daniel Braun, šéf kabinetu eurokomisařky Věry Jourové | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Vliv eurokomisařů se podle něj neodvíjí jen od jejich přidělených portfolií, ale také od toho, jak dokážou mluvit do dalších oblastí. Ve finále totiž Evropská komise vždy rozhoduje ve sboru.

„Osobně si myslím, že by každý komisař měl mít ambici být trochu hlasem Evropy celkově ve svém členském státu – vysvětlovat, a tím i předcházet různým nepřesným interpretacím,“ říká Daniel Braun.

Jak vypadají vztahy mezi eurokomisaři? Kdo z nich byl pro Věru Jourovou spřízněnou duší? A co by Daniel Braun poradil Lucii Šestákové, která povede kabinet nového českého eurokomisaře Jozefa Síkely? Poslechněte si nejnovější Bruselské chlebíčky výše.