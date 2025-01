Británie přišla kvůli Brexitu o 1,8 bilionu korun. Po 5 letech považuje odchod z EU za chybu 55 procent Britů

Před pěti lety Evropskou unii opustila Velká Británie. O brexitu rozhodli britští občané v referendu, které se odehrávalo o čtyři roky dřív. Brexit měl podle jeho zastánců přinést zemi vyšší ekonomický růst a zastavení migrace. Londýn 9:48 31. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po 5 letech považuje odchod z EU za chybu 55 procent Britů (ilustrační foto) | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Když se o Brexitu rozhodovalo v referendu, mezi hlavními tématy převažovaly emoce. Často se objevovaly termíny jako samostatnost nebo nezávislost. Země si měla brát zprávu svých věcí do svých rukou, což se skutečně podařilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Velká Británie před pěti lety vystoupila z Evropské unie. V referendu o tom rozhodli občané ještě o čtyři roky dříve

Na druhou stranu deník Independent na začátku ledna spočítal ekonomické údaje a za pět let, co Británie není v Evropské unii, přišla o 60 miliard liber, což je v přepočtu 1,801 bilionu korun.

Přestože vzájemný obchod mezi Británií a zeměmi Evropské unie klesl zhruba o 30 procent na dovozu i vývozu, tak zatím Británie nenašla žádného jiného významnějšího obchodního partnera.

Přistěhovalci z EU

Dalším velkým tématem byla migrace. Přistěhovalci z Evropské unie, tehdy hlavně z takzvaných nových zemí, tedy i z České republiky, kteří měli brát lidem práci, byli velkou hnací silou Brexitu. Po oddělení Velké Británie z EU a také vinou covidové pandemie, která začala jen pár měsíců po 31. lednu, odešlo 1,4 milionu občanů Evropské unie, což mohli zastánci Brexitu považovat za úspěch.

Během pěti let se ale v Británii vystřídali noví přistěhovalci, přišlo jich zhruba 1,75 milionu, především se však nejedná o lidi z Evropy, ale z Asie anebo z Afriky.

Konzervativci i Musk kritizují britského premiéra. Selhal podle nich v potírání ‚znásilňovacích gangů‘ Číst článek

Většina Britů už v dnešní době s Brexitem nesouhlasí. Velký průzkum prestižní agentury YouGov ukázal, že 55 procent Britů se domnívá, že odchod z EU byl jednoznačně chyba. Naopak pouhých jedenáct procent občanů Spojeného království si myslí, že Brexit byl po pěti letech úspěšný.

Návrat Británie do Evropské unie v současné době není příliš reálný. Proces oddělování totiž ještě pořád běží. Jeden z posledních kroků nastane na začátku dubna, kdy si budou muset všichni, kteří pojedou do Británie třeba jen na návštěvu, zažádat o registraci v elektronickém cestovním systému. Opačně to bude platit pro občany z Velké Británie, kteří budou chtít jet do Evropské unie.

V současnosti zažívají vztahy lehké oteplení. Britský premiér Keir Starmer, který je u moci od července, se snaží zlepšit vztahy s Evropskou unií, které opravdu narušila složitá komplikovaná jednání, která předcházela 31. lednu 2020.

Británie chce odstranit některé překážky pro vzájemný obchod. Avšak šance, že by Británie v tomto volebním období přemýšlela o vstupu na jednotný trh Evropské unie, je téměř jistě vyloučená.