Euroskeptický Farage je zpět a žádá přístup do televizních debat. Jeho Reform UK před volbami sílí

Britští konzervativci zažívají historický propad svých preferencí. Předčasné parlamentní volby se tam budou konat 4. července a podle aktuálních průzkumů je teď vládnoucí konzervativní strana dokonce až třetí. S velkým náskokem vedou opoziční labouristé. Na druhé místo vyskočila malá poměrně málo známá strana Reform UK. Jméno jejího lídra je ale už známější – Nigel Farage.

Průzkum deníku The Times od prestižní agentury YouGov přisuzuje Labouristické straně nejvyšší volební preference, až 37 procent, aktuálně vládnoucí Konzervativci mají 18 procent. A strana Reform UK má v tuto chvíli 19 procent, což je Velké Británii nebývalé.

Nigel Farage, který tuto stranu opět vede, prohlásil, že v tuto chvíli jsou hlavní opozicí vůči labouristům a právě jeho by měli zvát do velkých politických debat, kde jsou jenom lídři dvou hlavních stran. Tedy že by to neměl být Keir Starmer za labouristy a Rishi Sunak za Konzervativní stranu, ale že by tam měl být proti Starmerovi právě on.

Premiér Rishi Sunak varoval, že hlasování pro stranu Refrom UK by přineslo jenom větší volební vítězství pro labouristy. To zapadá do lehce poraženeckého tónu Konzervativní strany v posledních dnech.

Reform UK je přitom strana, která slibuje, že Velkou Británii ve velkém změní. Jedním z jejích hlavních témat je reforma zdravotnictví. Strana tvrdí, že do zdravotnictví zainvestuje 15 miliard liber (440 miliard korun) a sníží čekací čas na operace vyšetření během dvou let prakticky na nulu.

Dokonce přišel s plánem, že pokud nebude zdravotní systém schopen zajistit člověku návštěvu u praktického lékaře do tří dnů, získá pacient poukázku na bezplatné vyšetření v soukromém sektoru. Farage také slibuje, že zdravotníky osvobodí na dobu tří roků od daní.

Navrhuje, že tuto daňovou zátěž přesune na bohaté. Chce také zvýšit nezdanitelný základ, což by znamenalo, že by 6 milionů lidí v Británii prakticky přestalo platit daně.

Jeho další velké téma je migrace. Reform UK ji chce prakticky zastavit. Navrhují dokonce opustit Evropskou úmluvu o lidských právech, aby mohli deportovat žadatele o azyl a na nikoho nebrat příliš ohled. Také Farage navrhuje, aby cizí státní příslušníci, kteří v Británii žijí a pracují, platili daně vyšší než místní lidé.

Reform UK se vyvinula z Farageovi Strany pro nezávislost Spojeného království (UKIP) a jejím hlavním cílem byla nezávislost na Evropské unii. Vznikla těsně před volbami v roce 2019, ve kterých ale neuspěla.

Její voliči jsou především ti, co v roce 2016 volili pro brexit, a v roce 2019 konzervativce, protože doufali, že brexit dokončí. To se stalo, ale moc věcí se nezměnilo, takže teď budou volit Nigela Farage.