Buča ukazuje válečné zločiny Ruska. Prokázat genocidu ale bude složité, říká poslanec Balaš ze STAN

Spojené státy chtějí pozastavit členství Ruska v Radě OSN pro lidská práva, a to zejména kvůli záběrům mrtvých civilistů z města Buča. Rada minulý týden jmenovala členy komise pro vyšetřování možných válečných zločinů Rusů na Ukrajině. „Důležité je, aby byl vyšetřovací tým skutečně nestranný, nezávislý," řekl pro Český rozhlas Plus Vladimír Balaš (STAN), poslanec a odborník na mezinárodní právo. Praha 12:53 5. dubna 2022

Auto s děrami po střelbě ve městě Buča | Zdroj: Reuters

„Lidské oběti je potřeba zdokumentovat, určit identitu a vnější příčiny úmrtí. Aby mohly být důkazy použity pro mezinárodní soudní tribunál,“ přibližuje postup práce forenzní genetik Daniel Vaněk, který vedl v poválečné Bosně a Hercegovině laboratoř mezinárodní komise pro pohřešované osoby.

Práce ve válečné zóně je podle něj omezenější, než když experti řeší běžnou trestnou činnost. Oblast totiž může být například zaminovaná.

„Abychom obecně šli ke konkrétnímu vojákovi, který zmáčkl spoušť, to je nereálné. Vyšetřování běží kaskádovým systémem od toho, kdo byl nadřízený, kdo vydal rozkazy až k tomu nejvyššímu,“ přibližuje Vaněk.

V Bosně experti potřebovali i archeology a antropology, to když byly exhumovány hromadné hroby. Záleží také na tom, jak dlouho po smrti dojde k vyšetřování.

Genocida?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ruské vraždění civilistů za genocidu, podle poslance a odborníka na mezinárodní právo Balaše je to ale složitější:

„U genocidy je důležitý úmysl vyvraždit celou etnickou skupinu jako takovou. To se zaprvé špatně prokazuje. A za druhé je otázka, jestli se to děje na Ukrajině. Rozhodně jde o válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, ale nemyslím, že zatím jde o genocidu. Jakkoliv by to mohlo z některých vyjádření i ruských představitelů tak vypadat.“

Prokázat před mezinárodním tribunálem i jinde subjektivní přesvědčení, že jedna strana chtěla vyvraždit nepřítele, je podle něj obtížné. Vyšetřovatelé toho, co se stalo ve městě Buča, by se měli podle něj zaměřit i na to, jak a kdo o vraždách rozhodoval.

Vojáci se v minulosti dost často odvolávali na to, že nemohli dělat nic jiného než plnit příkazy nadřízených. „Ale to není obecně polehčující okolnost kromě případů, kdy voják neměl jinou morální volbu než buď splnit rozkaz, nebo riskovat život,“ upozorňuje Balaš.

Senátor Václav Láska, předseda klubu SEN 21 a Pirátů, se obává, že ještě složitější než zdokumentovat válečné zločiny bude přesvědčit veřejnost o tom, že opravdu staly. „V době dezinformací ztrácejí klasické důkazy na síle, lidé jsou ochotni věřit, nebo nevěřit čemukoliv,“ obává se.

Poslanec Balaš je přesvědčen, že Rusko by mělo být vyloučeno z Rady OSN pro lidská práva. „Rusko nemá morální kredit, aby rozhodovalo o tom, jestli se někde jinde dodržují lidská práva, nebo ne,“ dodává s tím, že porušování lidských práv se Rusko dopouští opakovaně, odkazuje například na zločiny v Sýrii a v Afghánistánu.