Čech v Los Angeles: Před rabováním chrání Národní garda, některým pachatelům hrozí doživotí

Ničivé požáry v kalifornském Los Angeles a okolí stále postupují. Podle místních úřadů vzrostl počet obětí na 24. Katastrofy ale využívají zločinci, kteří se snaží opuštěné domy vykrást. „Je tady Národní garda i policie, mají checkpointy a přes ně lidi nepustí,“ říká pro Radiožurnál renovinář Zdeněk Kratochvíl, který v kalifornském městě žije. Popisuje také, co pro vývoj požáru znamená předpověď silného větru a jak na situaci dále reagují úřady. Rozhovor Los Angeles 8:19 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní garda dorazila pomoct s následky požáru v okolí Los Angeles | Foto: Daniel Cole | Zdroj: Reuters

Ve kterých oblastech úřady aktuálně vyzývají k evakuaci?

Tady je ještě pondělí večer, za malou chvíli 22.45 a já začínám těmi nejaktuálnějšími informacemi, protože se tady objevily dva nové požáry – jeden v oblasti Riverside, jmenuje se Jurupa fire, ale vypadá to, že se ho podařilo dostat pod kontrolu. Tam byly nařízené nové evakuace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se Zdeňkem Kratochvílem, českým reportérem žijícím v Los Angeles

Nově je požár ve vedlejším okrese Ventura ve městě Oxnard. Tam začalo hořet na golfovém hřišti. V současné době jsou ve vzduchu asi tři helikoptéry. Bylo by jich potřeba víc, ale údajně nejsou stroje, protože všechny helikoptéry zasahují v jiných oblastech.

Tisíce lidí v oblasti Los Angeles zůstávají stále evakuováni a pokud se vítr vrátí, tak se dá předpokládat, že budou další evakuace.

Losangeleská policie zadržela více než 20 lidí kvůli podezření z rabování. Jak se město snaží předcházet vykrádání opuštěných domů?

Na místě je Národní garda, ta dorazila pomoct. Je tady také policie, mají takzvané checkpointy, přes ně lidi nepustí. Zastaví je, kontrolují je a do těch zasažených oblastí dál nepustí. Jsou to i rezidenti, kteří se chtějí podívat zpátky, jestli jejich dům zůstal, jestli shořel, co zůstalo, ale striktně (jim) odmítají vstup.

Kalifornii pokryl růžový zpomalovač požárů. Ekologové varují před toxickými účinky směsi Číst článek

Sedmého ledna byla zadržena čtyřicítka lidí kvůli rabování, porušení nočního zákazu vycházení anebo žhářství. A některé osoby byly přistiženy dokonce s ručními pilami, s nářadím, různými klíči a podobně. Úřady oznámily, že někteří byli zadrženi a čelí až desítkám let ve vězení, někdo až doživotí, protože měli předchozí prohřešky.

Podle předpovědi by se situace mohla dnes, v úterý, ještě zhoršit. Jsou na to hasiči připravení, mají posily?

V poslední dnech jsme měli takovou pauzu od toho silného větru. Vítr se ale má vrátit v noci nad ránem a zítra. Hasičům se podařilo dostat větší ohně pod kontrolu, tím pádem teď mají více mužů, které mohou poslat do těchto oblastí s většími požáry. A mají také techniku.

Platí tady červená výstraha. Někde vítr může v extrémních případech dosáhnout až 107 kilometrů za hodinu. Doufáme, že se to nestane. Zatím vyčkáváme.