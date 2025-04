Papež František neměl moc rád Vatikán. Nebydlel ani v Apoštolském paláci, popisuje kněz Ženíšek

Když se dozvěděl o smrti papeže Františka, stál zrovna v bazilice Panny Marie Sněžné, kde si přál být papež pohřben. „Potom začaly znít zvony, byla to taková docela zvláštně silná atmosféra,“ vzpomíná katolický kněz Pavel Ženíšek, ředitel pro misie a dobrovolnictví salesiánského generálního domu v Římě. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus také popisuje, proč podle něj neměl papež František moc rád Vatikán. Rozhovor Vatikán 22:18 21. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bazilika Panny Marie Sněžné v Římě | Foto: AA/ABACA / Abaca Press | Zdroj: Profimedia

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že zemřel František?

To je docela zajímavá otázka, protože jsem dnes dopoledne byl na prohlídce v kryptě baziliky Panny Marie Sněžné, které říkáme Santa Maria Maggiore. Byli jsme tam ze spolubratry z naší komunity a zrovna jsme čekali, než se nás ujme jedna mladá archeoložka, která nás měla kryptou provést, když najednou někdo z naší skupiny řekl, že papež zemřel.

A ti druzí říkali, že jsou to fake news, že jsou to blbosti. Tak jsem se rychle podíval na internet, shodou okolností na iROZHLAS.cz, protože ho používám jako hlavní zdroj zpráv a tam to bylo. Takže jsme věděli, že to je pravda.

Hned jsme udělali kroužek a pomodlili se jeden Zdrávas Maria, protože papež chce být pohřben právě v té bazilice, kam jsme chtěli jít, prohlídku jsme měli domluvenou dlouho dopředu. Potom začaly znít zvony, byla to taková docela zvláštně silná atmosféra.

To je skutečně pozoruhodná věc, že jste se o papežově skonu dozvěděl zrovna, když jste byl v kryptě baziliky, ve které by měl být pochován. Můžete nám přiblížit, co je to za místo?

Je to nejstarší kostel v Římě a zřejmě na celém světě, který je zasvěcený Panně Marii. Byl postaven na místě, kde se podle legendy udál zázrak, kde v létě, v srpnu nasněžilo. Na tom místě byl ve čtvrtém století postaven první kostel ke cti Panny Marie. A v pátém století, v důsledku uznání koncilem v Efesu, že Panna Maria je matka Boží, nechal papež Sixtus III. postavit velkou baziliku.

To místo patří mezi čtyři tzv. papežské baziliky v Římě, tato je jediná zasvěcená Panně Marii. A tam chce být papež František pohřben.

Čím si vysvětlujete, že František vyslovil přání být pochován právě v Bazilice Panny Marie Sněžné?

Nikdy to nevysvětlil úplně jasně, ale domnívám se, že nechce být spojován s Vatikánem. On to místo neměl moc rád. Ne, že by neměl rád církev, naopak, ale nelíbil se mu tamní církevní aparát, proto ani nebydlel v Apoštolském paláci, ale v Domu svaté Marty, takže chtěl být pohřbený jinde.

Také měl k téhle bazilice, kde se uctívá slavný obraz Salus Populi Romani, velkou úctu. To je obraz nebo spíše ikona ochránkyně Panny Marie, ke které se tady lidé chodívali modlit už asi od osmého století. Papež František se sem také chodíval modlit, když byl covid. To jsou známé obrázky, jak jde opuštěným Římem, těmi ulicemi. Vždycky sem šel po každé návštěvě nebo cestě do zahraničí, takže k ní měl takový svůj osobní hluboký vztah.

Proč František, používám vaše slova, neměl rád aparát Vatikánu?

Protože mu přišlo, že ten aparát ne vždycky slouží poslání církve, která by měla jít směrem k lidem, být jim blízko a sdílet jejich život. To se František už jako biskup v Argentině vždycky snažil dělat. Přišlo mu, že ten aparát tomuto přístupu spíš naopak brání.

Chtěl, aby se lidé v církvi mohli cítit dobře, aby ji vnímali také jako organizaci, strukturu, na kterou se mohou s důvěrou obrátit. Člověk to asi pozná, když je pak blíž té kůry tady ve Vatikánu, že všude, kde je nějaká moc, je i spoustu lidí, kteří ji zneužívají. A to, myslím, těžko nesl.

Nicméně František se za svého působení v církvi její aparát pokoušel pokud možno reformovat. Co z vašeho pohledu byla nejdůležitější změna v tomto směru?

Jeho přístup k chápaní papežství nebo autority v církvi. Skutečně zdůrazňoval roli služby a blízkosti obyčejným lidem, chudým lidem. Proto třeba často chodil mezi bezdomovce.

A z toho právního pohledu si myslím, že v ekonomice řízení státu Vatikánu udělal velký pokrok v transparentnosti a v tom, že obsadil i určité důležité role ve Vatikánu ženami. Ačkoliv mnozí čekali, že to bude ještě větší změna, ale i to je velká věc.