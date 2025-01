Ciglerová: Trump touží po Nobelově ceně za mír. Nechápe, že kvůli Evropě musí Rusko válku prohrát

Donald Trump se brzy ujme úřadu prezidenta Spojených států a spekulace o jeho plánech se vrší jedna přes druhou. Nejasné jsou i výroky z jeho okolí, což ale podle zpravodajky Deníku N ve Spojených státech Jany Ciglerové není nic nového. „To už známe z jeho prvního období. Víme ale, že tentokrát se Trump důkladně připravil a své spolupracovníky si vybírá úplně jinak – kompetence podřizuje loajalitě,“ uvádí v Interview plus zpravodajka Ciglerová. Interview Plus Washington 17:47 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvolený preziden USA Donald Trump | Foto: Cheney Orr/File Photo | Zdroj: Reuters

Na vysoké posty podle ní vybírá lidi, kteří by se na ně jinak neměli šanci dostat, jako je například kandidát na ministra obrany Pete Hegseth, který je moderátorem televizní stanice Fox. „Za prestižní místo v americké politice a společnosti budou vděční Trumpovi a lze očekávat, že učiní vše, co si bude přát,“ předpovídá Ciglerová.

Trump ovšem stále činí i nepředvídatelná rozhodnutí, například když během letu z Floridy do New Yorku nabídl post ministra spravedlnosti kongresmanovi Mattu Gaetzovi. „To byl člověk vyšetřovaný kvůli sexuálním útokům a kupování nezletilých dívek na sex, což se nakonec ukázal i ve vyšetřovací zprávě Kongresu,“ popisuje.

„Někdo říká, že Trump v té první volně nominuje lidi, kteří budou tak strašní, že kdokoliv přijde po nich, bude lepší. Takhle dosadil floridskou prokurátorku Pam Bondiovou, což není člověk, který by tam měl co dělat, zpochybňovala výsledky voleb v roce 2020, ale proti Gaetzovi je čistá jako lilie,“ dodává.

Jana Ciglerová, novinářka | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Silnou stránkou Donalda Trumpa podle novinářky není strategické uvažování, je ale schopný operativec, který dokáže velmi dobře číst atmosféru. Jeho pravým opakem je pak jeho blízká spolupracovnice Susie Wilesová, která vedla jeho kampaň a nyní bude šéfkou prezidentské kanceláře.

„Je zárukou toho, že Trump dál bude nepředvídatelný a megalomanský, ale ona bude takovou klidnou silou vedle něj, která ho bude korigovat,“ míní novinářka.

Nobelovské ambice

Prezidentský tábor rozděluje otázka migrace. Zatímco část ji chce za každou cenu omezit a chránit americká pracovní místa, lidé jako Elon Musk naopak příchod kvalifikovaných migrantů podporují, protože jsou ochotni pracovat za méně peněz než Američané.

Trump se v této otázce přiklonil na Muskovu stranu a podle Ciglerové se nejspíš neuskuteční ani masové deportace nelegálních migrantů, které sliboval ve své kampani.

„Bude to narážet nejen na soudní systém, ale také na to, že na některých pozicích nebudou lidé ochotní pracovat za méně peněz. Na Floridě rostou jahody, ale žádný Američan, děti ani studenti na brigádě je nikdy nebude chodit sbírat. Museli by jim dát trojnásobek mzdy, což by mělo vliv na ceny produktů a následně inflaci,“ upozorňuje.

Ciglerová se domnívá, že v zahraniční politice Trumpa motivuje touha získat Nobelovu cenu za mír, ať už za urovnání konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, nebo za ukončení rusko-ukrajinské války.

„On o ní mluví jako o hloupé a nesmyslné válce, v níž přicházejí o život desetitisíce lidí. Problém je, že z hlediska budoucnosti a evropské bezpečnosti potřebujeme, aby ji Rusko prohrálo. Protože jinak odejde bez trestu a posílené, takže se bude chtít rozšiřovat dál. Trump to takto nevnímá, vstupuje do toho v roli negociátora, ne zástupce svobodného světa bránící jeho hodnoty a nedotknutelnost hranic,“ uzavírá.

