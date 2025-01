Vyjednavači hlásí pokrok. Netanjahu ale podle Izraelců válku uměle prodlužuje

„Vláda je plná špatných lidí, jsou to zločinci. Dělají vše proto, aby se rukojmí nedostali ven. Dělají to naschvál. A to hlavně zločinecký premiér Benjamin Netanjahu,“ říká Rafi, který na protivládní protesty chodí každou sobotu už patnáct měsíců.

Několik let žil v kibucu Nir Oz na jihu země, kde teroristé z Hamásu 7. října 2023 zavraždili několik lidí a další unesli do Pásma Gazy. Mnoho z nich tam je dodnes.

Izrael v reakci na překvapivý útok zahájil rozsáhlou invazi do Pásma Gazy, kde od té doby podle palestinských úřadů spadajících pod správu Hamásu zemřelo už více než 45 tisíc lidí. OSN pravidelně upozorňuje na katastrofální humanitární situaci v oblasti a vyzývá k ukončení bojů.

Válka i přes mezinárodní tlak trvá dodnes a podle účastníků protestu ji kabinet Benjamina Netanjahua uměle prodlužuje, protože tím odvádí pozornost od svých kauz. Premiér je obžalován z korupce, podvodu a zneužití důvěry. Netanjahu vinu popírá a tvrdí, že je obětí nepřátelských médií a soudů.

Atmosféra protestů

Jak protest postupuje, tak se vyostřuje i atmosféra. Lidé bubnují, křičí do megafonů a nad dálnicí protínající centrum Tel Avivu se vznáší dým z ohně, který protestující založili uprostřed křižovatky.

Do plamenů se kouká i Einav Zangauker. Žena, která se stala symbolem protivládních protestů a boje za propuštění rukojmích. Jejího syna Matana s přítelkyní Ilanou unesl Hamás z kibucu Nir Oz.

Zatímco Ilana se dostala na svobodu v listopadu 2023 během krátkodobé dohody mezi Izraelem a palestinským hnutím, a v zajetí byla asi měsíc, Matan je stále v Pásmu Gazy. Už patnáct měsíců.

„V tuto chvíli je nám jasné, že ti, kdo nechtějí válku ukončit, se budou snažit dohodu zmařit. Netanjahu řekl, že nastal čas všechny propustit, ale odmítá udělat jedinou věc, která by je přivedla zpět, a to je ukončení války,“ říká Zangauker, zatímco se jí lesknou oči.

Premiér Netanjahu kritiku protestujících dlouhodobě odmítá a tvrdí, že je to Hamás, kdo nechce přistoupit na podmínky dohody. Hamás zase obviňuje Izrael a říká, že podmínky, které si Izrael klade, jsou pro Palestince nepřijatelné. Dlouhodobým sporem mezi válčícími stranami zůstává zejména izraelská přítomnost v Pásmu Gazy po ukončení války.

Vyjednavači tak v Kataru v těchto dnech podle izraelského serveru Times of Israel nebo deníku Haarec jednají zejména o krátkodobém příměří a propuštění několika desítek rukojmích.

Diskuze o poválečné budoucnosti Pásma Gazy zničeného intenzivním bombardováním, včetně toho, kdo oblasti bude vládnout, se tak zřejmě posouvají na později.

Nástup Trumpa do funkce

„Nemyslím si, že dohodu uzavřou. Dělají, co můžou, aby v té válce mohli pokračovat. Netanjahu se chce jenom vyhnout vězení. Válka skončí jenom když vládu někdo donutí, možná by to mohl udělat Trump,“ myslí si Naum a spoléhá se na nástup Donalda Trumpa do Bílého domu.

Právě Trump tlačí na Izrael a Hamás, aby se dohodly do 20. ledna, než se opět ujme funkce. Pokud podle Trumpa palestinské militantní hnutí do té doby nepropustí zbývající rukojmí z Pásma Gazy, nastane peklo. Když Naum popisuje, že by válku v Pásmu Gazy mohl ukončit právě Trump, tak se směje. Podle něj ale musí se šílencem jednat jedině další šílenec.

Naum není jediný, kdo se spoléhá na nástup Donalda Trumpa do Bílého domu. I podle Iris by právě s Trumpem mohl přijít průlom: „Vláda očividně nedělá dost, o tom není pochyb. Vláda válku nechce ukončit, takže rukojmí mají jenom malou šanci na návrat. Možná něco udělá Trump, ale nevidím to moc slibně,“ dodává.

Končící americký prezident Joe Biden i ministr zahraničí Antony Blinken opatrně mluví o optimismu. Podle Blinkena by se mohla dohoda opravdu uzavřít do 20. ledna.

Náznaky, že se by se mohly mírové rozhovory za přítomnosti Spojených států, Egypta a Kataru posunout kupředu, přichází i z Izraele. Netanjahu poslal v sobotu do Kataru i šéfa tajné služby Mossad Davida Barnea a šéfa kontrarozvědky Šin Bet Rona Bara. Ministr zahraničí Gideon Saar pak mluvil o pokroku.

Průlom údajně nastal při jednání, které se kromě šéfa Mossadu účastnil i vyslanec pro Blízký východ budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání.

O tom, jestli se dohoda opravdu uzavře, bude mít veřejnost jasno už v sobotu, na kdy je v Tel Avivu naplánovaná další demonstrace. Tentokrát by totiž protestující rádi zůstali doma se svými blízkými. Pokud ale i teď jednání ztroskotají, jsou Izraelci připraveni protestovat, jak dlouho bude potřeba.