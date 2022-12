Člověk v tísni pozastavuje většinu programů v Afghánistánu, ženy pro něj nesmějí pracovat

Humanitární organizace Člověk v tísni pozastavuje většinu svých programů v Afghánistánu. Stejný krok udělaly i další národní a mezinárodní organizace. Reagují tím na to, že ženy v Afghánistánu nově nesmějí pracovat pro nevládní organizace. Bez žen by se přitom nevládní organizace k potřebným v mnoha případech nedostaly. Detaily pro Radiožurnál upřesňuje regionální ředitel organizace pro Blízký východ Tomáš Kocián. Rozhovor Kábul/Praha 12:59 27. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženy v Afghánistánu nově nesmí pracovat pro nevládní organizace (ilustrační foto) | Foto: Donald R. Allen/US Air Force via CNP/ABACAPRESS.COM | Zdroj: Reuters

Kolik žen pro Člověka v tísni v Afghánistánu pracovalo a co s nimi teď bude?

Z nějakých 140 zaměstnanců je to asi zhruba třetina. Momentálně jsme je nechali doma, respektive musíme je nechat doma, jinak bychom přišli o registraci, to jest povolení pracovat v Afghánistánu. A co s nimi uvidíme v následujících dnech a týdnech.

Budete se snažit jim a jejich rodinám třeba nějak pomoc na dálku? Existuje vůbec taková možnost?

Ne na dálku. Naše zaměstnankyně normálně pobírají plat, takže mohou pracovat z domova. Částečně u těch, kterých to jde, tak budou pracovat z domova, u těch, kterých ne, tak prostě budou pobírat plat a my se z naší pozice společně, koordinovaně s dalšími organizacemi, budeme snažit zvrátit to rozhodnutí.

Budou pracovat z domova, ale budou pracovat pro zahraniční humanitární organizaci. V tom není rozpor?

Problémem není ta zahraniční organizace, to pravidlo nebo ten zákaz teď přišel i pro místní nevládní organizace, takže tam zahraniční či místní nehraje roli.

Místní na to doplatí

A co bude zastavení programu pro Člověka v tísni vůbec znamenat? Nedoplatí na to místní, kterým pomáháte?

Bohužel ano. Proto se taky budeme snažit, aby to pozastavení trvalo co nejkratší možnou dobu. Pozastavili jsme vzdělávací programy pro více než 5000 dětí. Pozastavili jsme programy obnovy infrastruktury venkovské, obnovy domů pro lidi, kteří se vraceli z konfliktních oblastí, respektive do oblastí, kde probíhal v letech minulých konflikt. Takže pro ty je to určitě velmi nepříjemná zpráva.

Vy jste spolu s dalšími organizacemi vyzývali Tálibán, aby to své rozhodnutí zrušil. Věříte nebo doufáte, že vám vyhoví? Je vůbec nějaká šance?

Věříme, že ano. Věříme, že je to dočasná záležitost. Tálibán to odůvodnil z důvodu nedodržování nějakých pravidlech islámského odívání a separace žen a mužů v kancelářích. Takže teď budeme vysvětlovat, lobbovat a tlačit.

Takže s Tálibánem z podstaty věci asi musíte být v nějakém kontaktu.

Pracujeme v zemi, kde vládne. Ať se nám to líbí, nebo nelíbí… Nám se to nelíbí, ale co máme dělat? Afghánistán čelí obrovské krizi humanitární. Víc než 28 milionů lidí, což jsou dvě třetiny obyvatelstva, nějakým způsobem potřebuje pomoc. Jsme tam kvůli lidem, ne kvůli Tálibánu. Tálibán nám prostě jen dělá problémy.