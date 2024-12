Exmanžel znásilňované Gisèle Pelicotové se neodvolá proti verdiktu soudu. Dalších 17 odsouzených ale ano

Dominique Pelicot nepodá odvolání proti rozsudku v případu znásilňování jeho exmanželky Gisèle. Potvrdila to v pondělí jeho advokátka. Uvedla, že odvolání by Pelicotovu nyní již exmanželku Gisèle přinutilo k novému utrpení a k novým konfrontacím, což Pelicot odmítá. Soud v Avignonu poslal Pelicota na 20 let do vězení. Od stálého zpravodaje Paříž 9:17 30. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominique Pelicot | Zdroj: Profimedia

Dalších 17 odsouzených mužů se už proti verdiktu soudu odvolalo. Nový proces s nimi má začít do roka. Soudit ho bude lidový tribunál.

Pelicotová po rozsudku: Věřím v naši schopnost najít lepší budoucnost pro soužití žen a mužů Číst článek

Tento tribunál pak může rozhodnout i o vyšších trestech, než které si muži vyslechli u prvoinstančního soudu ve francouzském Avignonu.

Soud v Avignonu odsoudil celkem 51 mužů, kteří Pelicotovou znásilňovali. Uložil jim tresty v rozmezí od tří do 20 let vězení. Další muži mají čas na odvolání proti verdiktu do pondělní půlnoci.

Pelicotovi uložil sou nejvyšší trest – 20 let vězení za to, že své manželce roky podával silné prášky proti úzkosti a zval domů desítky mužů, kteří Pelicotovou znásilňovali. Vše si přitom natáčel.