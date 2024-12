Znásilnění, pokus o něj a vražda. Pelicot může znovu stanout před soudem, policii k němu dovedla DNA

Dominique Pelicot, který byl ve čtvrtek odsouzen na 20 let vězení, za to, že nechával znásilňovat svou manželku, může znovu stanout před soudem. Vyšetřovatelé ho totiž podezřívají z jednoho pokusu o znásilnění a jednoho znásilnění a vraždy, píše britský server The Guardian. Vyšetřovatelé z Nanterre znovu otevřeli dva nevyjasněné případy z roku 1991 a 1999, které se týkají realitních makléřek. Paříž 19:13 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominique Pelicot | Zdroj: Profimedia

Pelicot se do hledáčku policie dostal poprvé v roce 2010, kdy byl přistižen, jak natáčí v supermarketu ženu pod sukní. Tehdy byl zatčen, vyvázl ale s pokutou 100 eur, případ nedošel k soudu a jeho manželka se o něm nedozvěděla, připomíná The Guardian.

Policisté mu ale odebrali vzorek DNA, který ho spojil s jedním z nyní znovuotevřených případů. Když vzorek vložili do národní databáze, shodoval se se stopou krve nalezené na botě na místě pokusu o znásilnění devatenáctileté začínající realitní makléřky v roce 1999. V té době bylo Pelicotovi 46 let a sám dříve pracoval jako realitní makléř. Důkaz DNA z roku 2010, který nyní ukázal shodu s Pelicotem, se tehdy do spisu neznámo proč nedostal.

Útočník se tehdy vydával za zájemce o byt, který makléřka nabízela. Při prohlídce ji srazil na zem na břicho, svázal ruce za zády a ústa a nos jí zakryl látkou napuštěnou éterem. Poté jí svlékl část oblečení a boty položil vedle ní. Žena vyšetřovatelům řekla, že cítila, jak jí na krku drží nůž. Nakonec se ale dokázala ubránit a zamknout ve skříni, načež muž odešel.

Případ otevřel vyšetřující soudce v Nanterre. Pelicot nejprve popřel jakoukoli účast, dokud mu nebylo předloženo právě srovnání jeho DNA s krevní stopou na botě napadené ženy.

Poté se policejním vyšetřovatelům přiznal k pokusu o znásilnění, ale popřel, že by jako zbraň použil nůž. Očekává se, že bude později čelit soudu, píše The Guardian.

Policistům řekl, že v okamžiku, kdy makléřku uviděl, měl „nutkání“, ale když jí sundal kalhoty, uvědomil si, že je ve stejném věku jako jeho dcera a cítila se „zablokován“.

Podobnosti případů

Vyšetřovatelé si navíc všimli, že existují podobnosti mezi pokusem o znásilnění v roce 1999 a znásilněním a vraždou třiadvacetileté realitní makléřky v roce 1991.

Muž, který uvedl falešné jméno a adresu, požádal o prohlídku bytu v nejvyšším patře domu v Paříži. Realitní makléřku, která byla uškrcena a ubodána nožem, našli na břiše, ruce měla svázané za zády, boty pečlivě položené vedle sebe, s vůní éteru v místnosti a stopami éteru v krvi. Pelicot při nynějším výslechu jakoukoliv účast na činu popřel.

Florence Raultová, právnička rodin obou žen, uvedla, že policejní práce na případech bude pokračovat, proběhnout mají i další výslechy. Dodala, že rodiny zjevně doufají, že jednoho dne dostanou definitivní odpověď.