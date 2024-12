‚Přechod Sýrie k fungující suverénní zemi.‘ Biden vítá pád Asadova režimu, podle Trumpa to není boj USA

Pád režimu Bašára Asada v Sýrii přivítaly Spojené státy. Prezident Joe Biden uvedl, že se Američané zapojí do úsilí vedeného OSN zajistit klidný přechod Sýrie od Asadova režimu k fungující nezávislé a suverénní zemi. Podle budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa nemá Amerika se situací v Sýrii co dělat, protože to není boj Spojených států.

9. prosince 2024