Fico vládne polovinu z posledních 30 let a Slovensko upadá. Musí skládat účty, říká Korčok

Slovenská opozice se spojila a podala návrh na odvolání Roberta Fica. Premiér podle ní selhává při vládnutí a dělá Slovensku ostudu. „Je velká šance, že ta schůze parlamentu proběhne, a považuji to za důležitý vzkaz nejen vládě, ale i občanům. Sjednocení opozice je signálem sjednocení společnosti, která je rozbitá a polarizovaná a potřebuje, abychom jí dali naději," říká diplomat a někdejší kandidát na slovenského prezidenta Ivan Korčok. Interview Plus Bratislava 11:34 17. ledna 2025

Korčok přiznává Ficovi nesporný politický talent, který ovšem využívá v neprospěch Slovenska doma i v zahraničí

Vládní poslanci mají v parlamentu těsnou většinu a minulý týden obstrukcemi znemožnili hlasování o zahraničněpolitickém směřování Slovenska, které se podle Korčoka zcela evidentně proměňuje.

Poslechněte si Interview Plus s Ivanem Korčokem ze strany Progresivní Slovensko, diplomatem a bývalým kandidátem na slovenského prezidenta

„Jako opozice jsme podali návrh usnesení, že i přes obrovské rozdíly a napětí mezi koalicí a opozicí nesmíme hazardovat. Mělo tři základní body: že jsme v EU a NATO, což je prostor prosperity a bezpečnosti, že sousedské vztahy jsou důležité a že chceme spravedlivý mír pro Ukrajinu. Ani tohle nebyla vláda schopná podepsat,“ podotýká.

V případě hlasování o nedůvěře už ale Fico prohlásil, že se schůze zúčastní, konat by se nejspíš měla v úterý. „Chceme, aby se premiér osobně zodpovídal a občanům složil účty, mají na to právo i v průběhu volebního období,“ zdůrazňuje Korčok.

Připouští, že nynější opozice selhala v době, když byla u moci, poukazuje ale na to, že nejde jen o poslední roky.

„Téměř polovinu z posledních 30 let vládl Robert Fico. A Slovensko upadá. Často používám příklad České republiky, která se nám z hlediska životní úrovně a těch nejdůležitějších služeb vzdaluje,“ dodává člen nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko.

Fico selhal

Korčok přiznává Ficovi nesporný politický talent, který ovšem využívá v neprospěch Slovenska doma i v zahraničí. Jeho silnou zbraní je polarizace společnosti, což ilustruje na příkladu sporu o tranzit plynu přes Ukrajinu.

„On úplně selhal, když nedokázal přesvědčit Ukrajinu o pokračování tranzitu, a vykresluje situaci tak, jako by za to byla zodpovědná Ukrajina a jako by tu nebyla válka. Zásobníky jsou plné, tady vůbec nejde o nedostatek plynu pro Slovensko. Vytváří obraz, jako by odpovědnost za ekonomické škody byla v Kyjevě a ne v Moskvě,“ upozorňuje Korčok a připomíná, že pro Rusko byl export nerostných surovin geopolitickým nástrojem.

„Stále musíme vysvětlovat, že ty strašné ceny plynu ještě před ruskou invazí na Ukrajinu byly dané umělým snižováním dodávek, což zvedlo ceny do absurdních hodnot. Je pravdou, že z alternativních dodávek budou profitovat jiní dodavatelé, ale otázky bezpečnosti musí být nadřazené,“ dodává.

V řadě evropských zemí sílí strany smířlivé vůči Rusku, jako jsou rakouští Svobodní nebo německá AfD. Za jejich vzestupem ovšem vidí někdejší prezidentský kandidát vnitropolitické příčiny.

„V Evropské unii jsme nezvládli migrační krizi v roce 2015. A od našeho vstupu do Unie vlastně neustále procházíme krizemi. To je jeden z důvodů, proč se i ve vyspělých zemích dostávají ke slovu ti, kteří evropský projekt kritizují. Jako politici nemáme lidem vysvětlovat složitosti jeho fungování, ale zajistit, aby situace byla lepší,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je v úvodu článku.