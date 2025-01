Ficovi jde ve sporu s Kyjevem o to, aby Slovákům plyn nezdražil. Je to jeho PR, popisuje novinář

Slovenský premiér Robert Fico od Nového roku, kdy Ukrajina zastavila transport ruského plynu přes své území, vyhrožuje Kyjevu, že recipročně zemi zastaví dodávky elektřiny a také pomoc ukrajinským uprchlíkům. „Plynu je na Slovensku dostatek, jde hlavně o jeho cenu,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Ronald Ižip, šéfredaktor slovenského týdeníku Trend. Dodává také, že Slovensko stále ruský plyn dováží z plynovodu přes Černé moře. Rozhovor Bratislava 21:00 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Slovensko získávalo stovky milionů eur za tranzit plynu,“ říká Ronald Ižip | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Už je to pár dní od konce smlouvy o tranzitu přes Ukrajinu. Pociťuje Slovensko nějak zásadně nedostatek plynu?

Ne, momentálně nedostatek plynu není téma. Naopak plynu je paradoxně dostatek. Čerpání ze zásobníků není tak velké, jako bylo například minulý rok. A zatímco v Evropě se čerpá více, stav zásobníků v Evropě je podprůměrný a na Slovensku nadprůměrný. To znamená, že žádná akutní plynová krize na Slovensku není. Stále se dováží poměrně dost plynu.

To, co na Slovensku vidíme, je politická otázka ceny plynu, nikoliv dostupnosti. Země je oblepená billboardy, že plyn bude stejně drahý v roce 2024. Dostatek plynu skutečně není teď téma.

Takže ceny pro odběratele se mění, nebo ne?

Ceny se nemění pro menší odběratele, jako jsou domácnosti anebo menší podniky, kde cena zůstává stále stejná. A to je velký rozdíl mezi Slovenskem a Českem, kde cena plynu a elektřiny šla výrazně nahoru od energetické krize.

Slovenský stát totiž velmi výrazně dotuje ceny plynu, je to jeho PR aktivita. Robert Fico založil svou sociálně-demokratickou politiku na nízkých cenách potravin, energií, zejména zemního plynu.

Pokud ta cena přetrvává, tak je všechno v pořádku. Bohužel ale ceny potravin velmi výrazně vzrostly, už jsou stejně drahé jako v Česku. Pokud by významně vzrostly i ceny energií, což v tomto roce hrozí, tak potom má Fico politický problém.

Maďarský plyn z Ruska

Když jste říkal, že na Slovensku je plynu dost, tak odkud ho čerpá?

Stále čerpáme ruský plyn. Přes Ukrajinu sice šla velká část ruského plynu, ale 90 procent z toho směřovalo do Česka a Rakouska, což znamená, že Slovensko bylo hlavně tranzitní zemí.

Ale potom je tu druhá větev ruského plynu – plynovod TurkStream, který vede z Ruska přes Černé moře, Turecko, Balkán do Maďarska a z Maďarska na Slovensko. A pomocí této větve na Slovensko stále směřuje ruský plyn a je ho zatím dostatek. Momentálně plní asi dvě třetiny slovenských zásobníků a dokáže zabezpečit slovenské potřeby. Zásoby jsou velké, na počet obyvatel jedny z největších v Evropě.

Proč je tedy premiér Fico takto agilní, pendluje mezi Moskvou a Bruselem a říká, že to bude velký problém pro celou Evropu. O co jde? Jde v první řadě o peníze za tranzit?

Myslím si, že všechno je více otázka ceny než dostupnosti. To znamená, že Slovensko získávalo stovky milionů eur za tranzit plynu. Přes Slovensko převážela plyn společnost Eustream, v níž polovinu vlastní EPH Daniela Křetínského a druhou polovinu Slovenský stát. Ten na transferu velmi vydělával.

Slovensko tedy přichází o stovky milionů eur. A zároveň bude muset tyto stovky milionů zaplatit za transport plynu ze západní nebo jižní Evropy. Klíčovou věcí je tedy cena plynu. A pro to bude muset vláda něco udělat.

Musíme si uvědomit, že slovenská vláda schválila velkou konsolidaci veřejných financí, která bude stát daňové poplatníky dvě miliardy eur. A zhruba třetinu z toho pohltí právě vyšší cena plynu. To je pro sociální demokraty velký problém.

Robert Fico navrhuje jednání s ukrajinskou stranou. Pokud by se uskutečnilo, jaké konkrétní návrhy můžou být ve hře?

Obávám se, že to je velmi těžká dohoda. Ukrajina to odmítla. Nevidím důvod, proč by měl Kyjev přijímat podmínky Slovenska.

Slovensko hrozí odvetnými opatřeními, například tím, že zastaví dodávky elektřiny na Ukrajinu. Elektřina je na Ukrajině momentálně velmi potřebná s tím, jak Rusko narušilo její infrastrukturu. Slovensko je tedy dnes největší dodavatel elektřiny na Ukrajinu. Fico hrozí také tím, že by zastavil podporu ukrajinským uprchlíkům na Slovensku.

Jsou to však právně velmi sporné kroky, protože Slovensko je pouze transferovou krajinou pro elektřinu na Ukrajinu. To znamená, že velká část elektřiny jde ze zahraničí a jednoduše nejde zastavit evropský trh s elektřinou.

Také je důležité, že velké množství Ukrajinců na Slovensku pomáhá pracovnímu trhu. Takže Ficovy hrozby nejsou příliš realizovatelné a spíše než o dohodu jde o politické aktivity.