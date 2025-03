Francouzi nemají rádi Ameriku. Fastfoody a Tesla jsou v nemilosti, ukazuje průzkum

Jen čtvrtina Francouzů cítí sympatie vůči Spojeným státům, ukazuje čerstvý průzkum francouzské agentury pro výzkum veřejného mínění IFOP. Oproti poslednímu podobnému průzkumu před 15 lety by chtělo výrazně méně Francouzů v USA studovat či pracovat. Výzkumníci efekt spojují s prezidentstvím Donalda Trumpa a jeho zahraniční politikou. Většina Francouzů podporuje i bojkot amerických společností. V čele žebříčku nelibosti je automobilka Tesla. Paříž/Washington 11:06 30. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavnostní otevření francouzského obchodu Printemps v americkém New Yorku (21. března 2025) (ilustrační foto) | Foto: Guerin Charles/ABACA | Zdroj: Reuters

Francie konkrétně pocítila ostrou rétoriku Trumpovy administrativy vůči partnerským zemím před dvěma týdny, kdy Trump pohrozil 200procentními cly na „všechna vína, šampaňské a alkoholické produkty pocházející z Francie“ a dalších zemí EU.

„Lidé ve Francii se probouzejí do toho, co se ve Spojených státech děje, a začínají hovořit o bojkotu amerických produktů,“ řekla v reakci na to reportérům deníku The New York Times Sacha Raynaudová, jejíž rodina vlastní jeden ze sklípků produkujících šampaňské v chráněném vinařském regionu ve městě Épernay.

Donald Trump jen umocnil pověstný francouzský „ekonomický patriotismus“, na který nezřídka apelují francouzští politici napříč spektrem.

Nasprejovaný nápis "SPÁLIT TESLU" po demonstraci proti rasismu a krajně pravicové politice ve francouzském Lyonu (22. března 2025) | Foto: Antoine Boureau | Zdroj: Reuters

To potvrzuje i aktuální průzkum IFOP – nejvíce lidí (62 procent) jako důvod k podpoře bojkotu některých amerických produktů uvedlo možnost „ochrana francouzských společností a zaměstnanosti“ (celý průzkum v anglickém jazyce naleznete na konci článku).

Stejně významnou motivací nicméně byla americká zahraniční, ale i domácí politika nebo ochrana evropských ekonomických zájmů (56 procent).

Průzkum sympatií vůči USA dělali výzkumníci z IFOP celkem jedenáctkrát od roku 1988 v nepravidelných intervalech. Současných 25 procent je mezi Francouzi nejméně v historii tohoto šetření.

Že sympatie velmi pravidelně souvisí se zahraniční politikou, potvrzuje významný pokles kolem roku 2003, kdy USA v době války v Iráku vedl republikán George Bush mladší. Vůle mladých Francouzů studovat v USA tehdy poklesla z 39 procent na 31, než opět vzrostla na 48 procent v roce 2010 a zase klesla na nynějších 22 procent.

Trumpova nepřátelská politika vůči americkým francouzskojazyčným sousedům na severu u Francouzů rovněž zvýšila chuť navštívit Kanadu. V roce 2022 si to přálo 62 procent Francouzů, nyní je to 72 procent. Menší nárůst je u Kuby (z 37 na 43 procent) nebo Mexika (z 42 na 46 procent). Touha navštívit USA naopak klesla z 55 na 51 procent.

Co se cestování a života týče, ostrůvkem sympatií v očích Francouzů zůstávají podle výzkumníků progresivnější centra. Například v New Yorku by krátkou dovolenou rádo strávilo 62 procent Francouzů.

Spojené státy a Francie se podle Francouzů také významně vzdálily hodnotově – jen 26 procent Francouzů považují obě země za hodnotově blízké, zatímco v roce 2004 to bylo 45 procent.