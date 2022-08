Možná ještě můžu být užitečný, tak proč bych se měl omlouvat, řekl Schröder o další schůzce s Putinem

Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder se při své návštěvě Moskvy minulý týden setkal s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. V rozhovoru pro server Stern a RTL/ntv řekl, že si je jistý, že Moskva chce vyjednávat. Za setkání s Putinem se podle svých slov omlouvat nebude. „Opravdu by moje osobní distancování se od Putina někomu něco přineslo,“ ptal se. Berlín 11:23 3. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Dobrou zprávou je, že Kreml chce vyjednávat o řešení. Mezi Ukrajinou a Ruskem již existoval vyjednávací přístup, například v březnu v Istanbulu.“ Prvním úspěchem je podle něj dohoda o obilí. „Možná se z toho může pomalu vybudovat příměří,“ řekl Schröder.

Válku popsal jako „chybu ruské vlády“. K vyřešení konfliktu jsou ale podle něj potřeba ústupky na obou stranách a řešení problémů, které jsou skutečně aktuální.

„Představa, že ukrajinský prezident Zelenskyj vojensky získá Krym zpět, je absurdní. Kromě tatarské menšiny je tento region ruský. Bývalý sovětský státní a stranický vůdce Nikita Chruščov ho dal Ukrajině, která byla tehdy součástí SSSR.“

Ukončení přátelství s Putinem bývalý kancléř vyloučil. „Opravdu by moje osobní distancování se od Putina někomu něco přineslo,“ ptal se. „Udělal jsem rozhodnutí, za kterými si stojím. Možná můžu být ještě užitečný, tak proč bych se měl omlouvat,“ dodal.

Schröder byl německým kancléřem od roku 1998 do roku 2005. Poté pracoval pro různé ruské státní podniky v energetice. V dozorčí radě ruské státní ropné společnosti Rosněfť se rozhodl skončit letos v květnu.

Řada europoslanců v květnu navrhla zařazení někdejšího kancléře na sankční seznam Evropské unie. Pokud by se tak stalo, mohlo by to vyústit až ve zmrazení či zabavení jeho majetku.