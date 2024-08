‚Jejich brutální utrpení skončilo. Jsou volní.‘ V USA přistáli propuštění vězni z Ruska

Ve Spojených státech v pátek přistálo letadlo s vězni vyměněnými s Ruskem. Na letišti ve Washingtonu je přivítali jejich rodiny, americký prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová. Na svobodu z ruského a běloruského zajetí se dostalo celkem 16 lidí. Mezi nimi je například novinář z listu Wall Street Journal Evan Gershkovich, nebo rusko-americká novinářka Alsu Kurmaševová, která před zadržením žila v Česku. Od zpravodaje z místa Washington 7:58 2. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Propuštění američtí vězni z Ruska si potřásli rukou s Joe Bidenem a Kamalou Harrisovou | Foto: Roberto Schmidt | Zdroj: Profimedia

Ve Washingtonu přistál také bývalý člen námořní pěchoty Paul Whelan nebo ruský opoziční lídr Vladimir Kara-Murza. Všichni jsou součástí největší výměny vězňů mezi Ruskem a Západem od konce studené války.

Paul Whelan vystoupil z letadla, terým na vojenskou základnu nedaleko Washingtonu přicestovali propuštění američtí vězni, jako první. Poté si potřásli rukou s Joe Bidenem a Kamalou Harrisovou.

„Jejich brutální utrpení skončilo. Jsou volní. Já i jejich rodiny jsme s nimi mluvili po telefonu z Oválné pracovny. Z Ruska jsou pryč a brzy se vydají domů za svými rodinami. Pro všechny rodiny, které se tu shromáždily je to neskutečná úleva. I pro jejich přátele a kolegy z celé země, kteří se za tento moment dlouho modlili,“ řekl americký prezident Joe Biden.

Podle CNN budou nyní bývalí vězni pokračovat do armádního střediska v Texasu, kde podstoupí zdravotní prohlídku.

Celá událost je velkou úlevou nejen pro rodiny, ale také pro členy administrativy, kteří na tom pracovali a slaví to jako úspěch diplomacie. Podle New York Times bylo do akce zapojeno sedm zemí.

Součástí výměny měl být podle poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jakea Sullivana i Alexej Navalny. Vůdce ruské opozice ale zemřel v únoru vězněný na Sibiři.

Objevují se i komické momenty. Wall Street Journal píše, že novinář tohoto deníku Evan Gershkovich ještě v ruském vězení, když vyplňoval propouštěcí dokumenty, rovnou napsal, že žádá o rozhovor s prezidentem Putinem.

Velkou roli při zajišťování výměny hrál Joe Biden. Podle CNN na dokončení dohody intenzivně pracoval zrovna v neděli, tedy v den, kdy zároveň oznámil, že odstupuje z prezidentských voleb. Biden se také během čtvrtku setkal s rodinami, které očekávají návrat svých blízkých z ruského vězení. Pozval je do Bílého domu a společně z Oválné pracovny propouštěným telefonovali.

Rezervovaný k tomuto diplomatickému úspěchu je ruský opozičník ve Spojených státech Gary Kasparov. Hlavní otázkou je podle něj, co za to Rusko dostalo. Kritický je i bývalý americký prezident a republikánský kandidát pro letošní volby Donald Trump. Ten zpochybňuje výhodnost výměny a americké vyjednavače nazval ostudou.

