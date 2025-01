Hrozby Ukrajině se dají realizovat, znamenaly by ale pro Fica jen další problémy, říká slovenský politolog

Slovní přestřelky mezi slovenským premiérem a ukrajinským prezidentem pokračují. Robert Fico údajně nepřijal pozvání k jednání do Kyjeva od Volodymyra Zelenského. Ruské agentuře TASS to měl říct místopředseda Slovenské národní rady, který je na návštěvě v Moskvě. Fico přitom v otevřeném dopise Zelenského pozval k jednání na Slovensku. Toto pozvání se ale podle slovenského politologa Grigorije Mesežnikova nedalo brát vážně. Řekl to Radiožurnálu. Rozhovor Praha 18:15 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Fico se obává ocitnout v nějaké situaci, která by obsahovala nějaké rizika bezpečnosti“ | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Možná připomeňme, že Fico pozval Zelenského na Slovensko s tím, že může využít přímé vlakové spojení z Kyjeva do Košic. Zelenskyj mu pak měl odpovědět něco ve smyslu, dobře, tak přijeďte do Kyjeva v pátek. Jak vnímáte slovní přestřelku mezi slovenským premiérem a ukrajinským prezidentem?

Toto je zatím vyústění té slovní přestřelky, jak jste řekla, protože Robert Fico už řekl pár vyhlášení na margo slovensko-ukrajinských vztahů a prezidenta Volodymyra Zelenského.

Ten už mu také odpověděl velmi rozsáhlou analýzou toho, co to znamená, když se Slovensko přidá k Rusku. Pozvání Roberta Fica pro Zelenského, aby dorazil na Slovensko, se nedalo brát vážně. Byl to otevřený list, ve kterém Fico při všem, co doteď udělal, navrhoval, aby Volodymyr Zelenskyj, prezident bojující země, zrovna teď přijel na Slovensko.

Přitom Robert Fico několikrát Zelenského obviňoval, vytýkal mu, že chodí a žebrá po Evropě, takže Zelenskyj to velmi elegantně odbyl.

Jeho nabídka ale byla, myslím si, vážnější z toho důvodu, že jestli se Robert Fico chce reálně dohodnout, tak by měl akceptovat to, že pro Volodymyra Zelenského jsou nyní prioritní věci, je v čele bojující země. Robert Fico, pokud teda opravdu oficiálně odmítl, já jsem zatím tuto informaci kvůli zaneprázdněnosti nezachytil, ale nečekal jsem, že Robert Fico vůbec pojede do Kyjeva, on se obává jet do Kyjeva.

Měl několik příležitostí, ani jednou v Kyjevu nebyl. On byl nejdál za slovenskými hranicemi u Užhorodu. Podle mě se to nedalo čekat ani po věcné stránce, ani po stránce toho, že Robert Fico se opravdu obává. Obává se ocitnout v nějaké situaci, která by obsahovala nějaká rizika bezpečnosti.

Kdo to potřebuje víc? Potřebuje spíš Fico jednat se Zelenským, anebo Zelenskyj s Ficem? Jsou ty hrozby Bratislavy Kyjevu pro Zelenského opravdu reálný problém?

Ty hrozby se samozřejmě teoreticky dají realizovat, přestože by pro Roberta Fica znamenaly další problémy.

Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025

Například odmítnutí dodávat elektrickou energii by zkomplikovalo tuto problematiku i z hlediska slovenského, protože elektrickou energii vyrábí na Slovensku nejen státní, ale i soukromé společnosti. Bylo by to v rozporu s evropskými normami, takže Robert Fico by si trošku zavařil ještě tím, kdyby opravdu se chtěl takovým způsobem pomstít Ukrajině.

Mohl by se pomstít ještě neuvěřitelně amorálním způsobem, že by snížil nebo zastavil humanitární podporu utečenců. Většina ukrajinských utečenců jsou děti, ženy s dětmi, odebral by jim i ty poměrně skromné finanční prostředky, díky kterým tady mohou pobývat.

Ale na vaši první otázku, jestli víc potřebuje Fico Zelenského, nebo Zelenskyj Fica, tak si myslím, že jsou jiné formáty rokování. Jsme členská země Evropské unie, Fico už absolvoval jedno takové zasedání nějakého grémia, které by mohlo se tímto zabývat spolu s Ukrajinou.

Myslím si, že je nutné snížit úroveň buď politických, nebo spíš odborných představitelů a vyřešit tuto otázku. Není to totiž tak, že Ukrajina zastavila, jak například Robert Fico často zdůrazňuje – Ukrajina nám zastavila dodávky plynu, vůbec to není tak.

Ano, Ukrajina něco neprodloužila. Neprodloužila smlouvu, která nemohla být z pohledu Ukrajiny prodloužena, protože Rusové to podmiňovali tím, co by pro Ukrajinu znamenalo velkou ztrátu. Myslím si, že by to nevykryli ani nějaké příjmy z dodávek plynu.

Navíc ještě samotný Vladimir Putin několik dní po návštěvě Roberta Fica uznal, že ano, to jsme my Rusové, kteří nechceme dodávat za těchto podmínek. Evropská unie by mohla poskytnout jistou platformu, ale Robert Fico by měl být více spolupracující než doteď a měl by přestat útočit na Ukrajinu.