ONLINE: ‚Není to možné.‘ Fico do Kyjeva za Zelenským nepojede, spor o plyn se nedaří vyřešit

Slovenský premiér Robert Fico nepojede v pátek do Kyjeva, aby jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o tranzitu zemního plynu. Ruské státní agentuře TASS to řekl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar, který je od neděle spolu s pěti dalšími slovenskými poslanci včetně dalšího místopředsedy Národní rady SR Andrejem Dankem na návštěvě v Moskvě. Sledujeme online Bratislava/Kyjev 12:16 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zelenskyj dříve obvinil Fica, že otevřel druhou energetickou frontu proti Ukrajině na pokyn ruského prezidenta | Foto: Djordje Kojadinovic | Zdroj: Reuters

„Premiér Fico v pondělí zveřejnil otevřený dopis Zelenskému a pozval jej na jednání. Zelenskyj odvětil, že má přijet v pátek do Kyjeva. To není možné. Myslím, že se to nestane,“ řekl Gašpar, který je z Ficovy strany Směr-sociální demokracie.

Kyjev od Nového roku – po vypršení platnosti dohody s ruskou stranou – zastavil tranzit ruského plynu do Evropy. Fico za tento krok Zelenského opakovaně kritizoval a východnímu sousedovi pohrozil odvetnými opatřeními včetně zastavení pomoci Ukrajině a vetem při hlasování v EU v případě, že se situace nevyřeší.

Fico v pondělním dopise Zelenskému navrhl jednání v co nejbližší době, schůzka by se podle něj mohla uskutečnit na Slovensku, blízko hranic s Ukrajinou. Ukrajinský prezident pak na síti X vyzval Fica, aby v pátek přijel do Kyjeva.

Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025

Zelenskyj dříve obvinil Fica, že otevřel druhou energetickou frontu proti Ukrajině na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina, se kterým jednal loni v prosinci v Moskvě. V neděli pak Zelenskyj napsal, že Fico udělal chybu, když vsadil na Moskvu místo na vlastní zemi, na sjednocenou Evropu a na zdravý rozum.

Ukrajina se již téměř tři roky brání ruské invazi. Fico po předloňském návratu k moci zastavil vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Slovenský premiér také dlouhodobě zpochybňuje sankce Evropské unie proti Rusku, které mají Moskvu přimět k ukončení války a stažení vojsk ze sousední země.