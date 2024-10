Hurikán Milton zasáhl řadu firem. Laboratoř na testování marihuany opravuje poškozené prostory

Hurikán Milton, který právě před týdnem zasáhl střední část Floridy, poškodil nejen lidské domovy, ale vyřadil z provozu i řadu firem. Škody napáchal před ním i hurikán Helene. S obnovou v oblasti pomáhají i Češi, kteří se na Floridě usadili. Jedním z nich je i Jakub Řeháček, s nímž jsme se byli v jedné ze zasažených firem podívat. Od stálého zpravodaje Tampa 16:39 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hurikán Milton poškodil nejen lidské domovy, ale vyřadil z provozu i řadu firem | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Jakub Řeháček je IT specialista, který pracuje pro firmu, která se zabývá takovým zvláštním byznysem. „Tady se testuje marihuana. My ji nezpracováváme, nám ji dodávají výrobci a my testujeme zdravotní nezávadnost produktů. Od gumových medvídků, čokolád, přes rostliny až po kapky,“ přibližuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Pavla Nováka z Floridy

Protože tady běží dva generátory, tak se zdá, že je místo bez proudu.

„Jsme totálně bez proudu, byli jsme zaplavení. V celé laboratoři bylo asi půl metru vody. Předtím super čistá laboratoř, a teď tedy dvakrát čistá není. Snažíme se to nahodit, zrovna jsem před chvílí přijel, a podařilo se mi dát sítě dohromady a připojit se, takže internet nám běží. Tak pojďme dovnitř,“ zve.

Vidíme, že stěny, které jsou sádrokartonové na kovových rámech, jsou všechny do půl metru odřezané a jsou vidět přímo „střeva“ stěn. To znamená elektroinstalace, případně vodovodní trubky, to všechno muselo pryč.

Škody po hurikánu Milton | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Podlahy se musí vytrhat, všechno, kam až dosáhla voda, v podstatě ještě o stopu až dvě výš, protože na Floridě se okamžitě do všeho dá plíseň. Jakmile je to vlhké a nechá se to pár dnů, tak začne růst a je to pak neobyvatelné,“ říká Řeháček.

„Navíc máme obrovský problém, protože jeden z testů, který děláme, a který je zrovna ultra čistý, na který máme zvláštní místnost, jsou plísně v těch rostlinách. Pokud budeme mít plíseň v laboratoři, tak samozřejmě nebudeme schopni nic testovat,“ dodává.

Jakub Řeháček odklízející škody po hurikánu | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Předpokládají majitelé, že obnoví kontrolu kvality konopí někdy v dohledné době?

„To určitě, je to v podstatě otázka přežití, protože jsou jiné laboratoře po celé Floridě, které nebyly zasažené. To znamená, že my když nebudeme schopni analyzovat, naše vzorky půjdou někomu jinému a my o toho klienta přijdeme. A těch klientů je na Floridě 22, takže je to docela boj,“ popisuje Řeháček.

Kdy ale provoz obnoví, odhadnout nedokáže. „To já nedokážu říct. To je na TECO, Tampa Electric Company (místní energetická společnost, pozn. red.), až se k nám dostanou, tak se k nám dostanou,“ uzavírá Řeháček.