Izrael k masivní odvetě nepřistoupí, nemá zájem otevřít další frontu, myslí si Kalhousová

Hizballáh v noci zaútočil raketami a drony na Izrael. Ten odpověděl několika preventivními akcemi v Libanonu a zároveň ujišťuje, že nemá zájem o rozpoutání války. „Izrael nechce otevření další fronty, která by do tohoto konfliktu mohla zatáhnout i Írán," řekla Radiožurnálu ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová.

Už se ví, jaké jsou škody po vzájemných úderech?

Izrael hlásí, že škody jsou relativně malé a většina raket nezpůsobila žádné škody na životě a i škody na majetku jsou omezené. Co se týče toho izraelského preventivního útoku, kdy měl Izrael zničit opravdu na tisíce odpalovacích ramp, tak Libanon hovoří o třech mrtvých lidech a o škodách na infrastruktuře, jako je elektrická nebo vodovodní síť.

Hizballáh oznámil, že zatím skončila první fáze jeho odvety. Co bude dál? Jak mohou vypadat ty další?

Myslím si, že se více dozvíme k večeru, kdy by měl promluvit šéf Hizballáhu Nasralláh. Na druhou stranu si ale myslím, že Hizballáh po tom všem nemá zájem Izrael vyprovokovat k tomu, aby zahájil masivní odvetu. A možná i to je pro Hizballáh cesta.

Řeknou si, že se pomstili, ale další kroky musí dlouho zvažovat a tím se trochu zbaví tlaku, že by měli odpovědět. Ale tento útok lze také interpretovat jako neúspěch, tak uvidíme, jak se Hizballáh rozhodne.

Co nyní můžeme očekávat od Izraele?

Myslím si, že Izrael stejně jako Hizballáh nechce otevření další fronty, která by ještě navíc do tohoto konfliktu mohla zatáhnout Írán. A je otázka, co se bude dít vnitropoliticky, protože i když ten útok nebyl úspěšný, tak Hizballáh cílil na Tel Aviv a další citlivá místa a nyní se z Izraele začnou ozývat hlasy, že toto si nesmí nechat líbit. Ale myslím si, že Izrael k masivní odvetě nepřistoupí.

Mírová jednání

Znamená noční útok Hizballáhu zásadní riziko pro vládu premiéra Benjamina Netenjahua?

Nikoliv, naopak ho to posílí, protože je vidět, jak jeho preference rostou s tím, jak Izrael čelí Íránu a Hizballáhu. Toto je přesně ten moment, kdy se Izraelci semknou, a navíc izraelské armádě se nyní zatím daří.

Viděli jsme to například na tom, když na Izrael útočil Írán, i když to nebyla pouze zásluha Izraele, ale celé koalice. A i útok Hizballáhu mohl být masivní, ale Izraeli se prakticky podařilo ho zmařit. To jsou všechno věci, které Benjaminu Netanjahuovi spíše přinesou body, protože se bude prezentovat jako schopný lídr, který v této situaci obstál.

V egyptské Káhiře nyní pokračují jednání o příměří v Pásmu Gazy. Mohou je tyto události nějak ovlivnit?

To bude právě zajímavé. Myslím si, že Hamás doufal, že Hizballáh Izrael významným způsobem zraní a Izrael se tak dostane pod větší tlak přistoupit na kompromisy.

Nyní se ale ukázalo, že Hizballáh nebyl vůbec schopný Izrael výrazným způsobem ohrozit. Je tedy otázka, jestli se pozice Hamásu vůbec změní a jaký to bude mít na Izrael vliv.

Netroufám si úplně tvrdit, jaký dopad to bude mít, ale samozřejmě to bude minimálně ve vzduchu. A je potřeba říct, že pokud by se zklidnila situace v Gaze, tak by se pravděpodobně zklidnila i situace na severní hranici a situace s Íránem. Takže pro Izrael je tam velký zájem se dohodnout.