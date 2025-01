Náčelník generálního štábu izraelské armády rezignuje. ‚Chci dodržet slib,‘ prohlásil Halevi

Náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi oznámil premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a ministru obrany Jisraeli Kacovi, že k 6. březnu rezignuje, informují místní média. Podle deníku The Jerusalem Post i serveru The Times of Israel Halevi uvedl, že tak chce dodržet slib, že přijme zodpovědnost za selhání armády kvůli teroristickému útoku hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023. Tel Aviv 15:47 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Halevi podle ToI v prohlášení uvedl, že opouští funkci kvůli tomu, že „uznává zodpovědnost za selhání armády“ stran 7. října 2023 | Foto: Pavel Němeček | Zdroj: ČTK

Halevi podle The Times of Israel v prohlášení uvedl, že opouští funkci kvůli tomu, že „uznává zodpovědnost za selhání armády“ stran 7. října 2023. Dodal, že tak činí také v době, kdy izraelská armáda dosáhla značných úspěchů. Podle The Jerusalem Post připomněl ofenzivu vůči libanonskému hnutí Hizballáh či Íránu a dohodu s Hamásem o příměří a propouštění rukojmích, která začala platit v neděli.

5:23 Propuštění rukojmí Hamásu potřebují klid. Přijetí záchrany je náporem na psychiku, říká psycholog Číst článek

Halevi už několik dní po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu na Izrael z října 2023 přiznal díl viny, když řekl, že izraelské armádě se nepodařilo ochránit občany před ozbrojenci Hamásu. Uvedl také, že zodpovědnost a případná selhání se budou vyšetřovat, ale tehdy zdůraznil, že „je čas na válku“.

Loni v únoru Halevi oznámil vnitřní vyšetřování operačních selhání armády v období před teroristickým útokem Hamásu ze 7. října. K vyšetřování těchto událostí vyzývají dlouhodobě mnozí i izraelskou vládu, premiér Netanjahu ale vyšetřování odmítá, dokud neskončí válka s Hamásem.

Náčelníkem generálního štábu byl Halevi od ledna 2023, podle The Jerusalem Post tak odchází o necelý rok dříve, než je obvyklá doba v této funkci.