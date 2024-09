Izrael provedl další řadu úderů na Bejrút. Cílem byly sklady zbraní a velitelská centra Hizballáhu

Izrael v noci na sobotu provedl řadu dalších vzdušných úderů na jižním předměstí Bejrútu. Jejich cílem byly sklady zbraní, továrny na munici a velitelská centra libanonského hnutí Hizballáh v civilních budovách, uvedla podle agentury AFP izraelská armáda. Hizballáh existenci skladů zbraní v civilních budovách popřel. Bejrút 6:40 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouř nad jižním předměstím Bejrútu uprostřed pokračujících bojů mezi Hizballáhem a izraelskými silami | Foto: Mohamed Azakir | Zdroj: Reuters

Podle agentury Reuters svědci v noci na sobotu slyšeli v Bejrútu více než dvě desítky vzdušných úderů. Izraelská armáda během noci vyzvala k evakuaci některých budov na jižním předměstí Bejrútu. Tisíce Libanonců opustily své domovy a shromáždily se na náměstích, v parcích či na mořském pobřeží, píše Reuters.

„Hizballáh strategicky rozmístil zbraně v civilních oblastech, čímž ohrozil libanonské civilisty ve snaze ublížit izraelským civilistům,“ uvedla izraelská armáda. „Válčíme s Hizballáhem, nikoli s libanonským lidem," dodala.

Nové útoky následovaly několik hodin poté, co izraelská armáda v pátek podnikla sérii náletů na ústředí Hizballáhu na jižním předměstí Bejrútu. Izraelská média uvedla, že terčem těchto útoků byl nejvyšší vůdce hnutí Hasan Nasralláh, jehož osud je zatím nejasný.

Zdroj agentury Reuters blízký hnutí Hizballáh uvedl, že Nasralláh je po úderech nedostupný. Podle serveru The Times of Israel roste přesvědčení, že Nasralláh zemřel. „Je velmi obtížné si představit, že by z takového útoku vyvázl živý,“ citoval server nejmenovaného izraelského činitele.

Podle libanonských úřadů při útoku na ústředí Hizballáhu zemřelo nejméně šest lidí a dalších 91 utrpělo zranění. Izraelští činitelé však podle listu Haaretz odhadují počet mrtvých na zhruba 300.