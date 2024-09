Izrael v Bejrútu zabil velitele vzdušných sil Hizballáhu. Armáda pokračovala v útocích v Libanonu

Izraelská armáda uvedla, že v noci na čtvrtek zasáhla kolem 75 cílů Hizballáhu v jižním Libanonu a v údolí Bikáa na východě země. Ve čtvrtek pokračuje v úderech na desítky dalších cílů, včetně Bejrútu, kde zabila dalšího významného velitele této radikální organizace. Napsal to server The Times of Israel, podle nějž militantní šíitské hnutí vypálilo na Izrael 45 raket. Tel Aviv/Bejrút 18:47 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelská armáda uvedla, že v noci na čtvrtek zasáhla kolem 75 cílů Hizballáhu v jižním Libanonu a v údolí Bikáa na východě země | Foto: Sleiman Amhaz / Anadolu | Zdroj: Reuters

Agentura Reuters informovala, že izraelský nálet na libanonské město Júnín si ve středu pozdě večer vyžádal životy nejméně 23 Syřanů, převážně žen a dětí.

Terčem náletu na jižním předměstí libanonského hlavního města Dahíja, které je považováno za baštu Hizballáhu, se ve čtvrtek podle izraelské armády stal šéf vzdušných sil Hizballáhu Muhammad Surúr. Dva zdroje Reuters z bezpečnostních kruhů uvedly, že byl při úderu zabit.

Informaci o jeho smrti krátce nato potvrdila izraelská armáda, podle níž Surúr řídil řadu vzdušných úderů na Izrael včetně útoků pomocí výbušných dronů a střel s plochou dráhou letu a podílel se také na výrobě dronů.

Izraelské nálety ve čtvrtek podle armády zasáhly rovněž infrastrukturu na libanonsko-syrské hranici, kterou podle ní využíval Hizballáh k dovážení zbraní ze Sýrie. Bejrút uvedl, že zasažen byl malý hraniční most, a to na syrské straně.

Náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi po zabití dalšího význačného velitele Hizballáhu prohlásil, že Izrael nesmí v útocích polevit. „V útocích na Hizballáh musíme pokračovat. Na tuto příležitost jsme čekali roky,“ uvedl Halevi podle armády po vyhodnocení úderu v Bejrútu, a jasně tak naznačil, že armáda je v této fázi proti uzavření dočasného příměří.

Při izraelských útocích na Libanon od pondělí zemřelo podle libanonské vlády přes 600 lidí a na 2000 dalších osob bylo zraněno. Agentura DPA ve čtvrtek s odvoláním na nevládní Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR) napsala, že přišlo o život také více než 100 Syřanů, včetně 32 dětí a 23 žen. V Libanonu je na 1,5 milionu syrských uprchlíků.

מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין ופיקוד הצפון, תקפו במהלך הלילה כ-75 מטרות טרור של חיזבאללה במרחב הבקעא ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, משגרים מוכנים לשיגור לעורף ישראל, מבנים צבאיים, מחבלים ותשתיות צבאיות של הארגון>> pic.twitter.com/Hj1VaI1eLy — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 26, 2024

Naopak do Sýrie od eskalace konfliktu uprchlo přes 22 000 lidí, uvedl The Times of Israel, podle něhož kolem 15 000 z nich jsou Syřané a přes 6000 Libanonci.

Izraelská armáda uvedla, že terčem jejích nočních útoků se staly sklady zbraní, odpalovací zařízení či budovy používané Hizballáhem. Na sociální síti X zveřejnila záběry některých úderů, na nichž jsou vidět útoky na řadu budov. Přesný rozsah způsobených škod zatím není znám.

Starosta města Júnín na východě Libanonu ve čtvrtek řekl, že izraelský nálet na jeho město zasáhl ve středu pozdě večer třípatrovou budovu, v níž zemřelo nejméně 23 lidí. Zda město Júnín bylo jedním z cílů, o nichž hovořila izraelská armáda, zatím není jasné.

Izraelská armáda také sdělila, že z Libanonu bylo ve čtvrtek na území Izraele vypáleno 45 raket, z nichž některé se podařilo zničit a další dopadly na volná prostranství. Hizballáh tvrdí, že útočil na izraelské vojenské průmyslové komplexy severně od přístavního města Haifa.