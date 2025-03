Macron a Starmer navrhují podle médií částečné příměří mezi Ukrajinou a Ruskem

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer navrhují mezi Ukrajinou a Ruskem měsíční příměří, které by se vztahovalo na moře, vzdušný prostor a energetickou soustavu. V neděli večer po skončení summitu o Ukrajině v Londýně to napsal francouzský list Le Figaro. Toto měsíční omezené příměří by pak podle Macrona otevřelo cestu k další fázi klidu zbraní, kdy by na mírové ujednání dohlížely zahraniční jednotky. Londýn 23:01 2. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Keir Starmer a Emmanuel Macron na evropském summitu v Londýně | Foto: Justin Tallis | Zdroj: Reuters

Důvodem pro omezené příměří je podle Macrona to, že by bylo lépe kontrolovatelné. Poukázal na to, že fronta mezi Ruskem a Ukrajinou odpovídá vzdálenosti mezi Paříží a Budapeští. Na dodržení celkového klidu zbraní by tak bylo těžké dohlížet.

Částečné příměří by zároveň podle Francie a Británie otevřelo cestu k jeho dalším fázím, a to včetně rozmístění zahraničních mírových jednotek.

„V nadcházejících týdnech nebudou na ukrajinské půdě žádné evropské jednotky,“ řekl Macron. Dodal, že otázkou zůstává, jak tento čas využít k příměří a k jednáním, která mohou trvat týdny.

Macron podle francouzských médií nevěří v příměří, které by vzešlo z dohody mezi Spojenými státy a Ruskem, protože ruský prezident Vladimir Putin bude chtít Ukrajinu ponížit a dosáhnout demilitarizace této země. Britský a francouzský návrh tak má být alternativou mírového vyřešení války, kterou Putin rozpoutal rozkazem k invazi v únoru 2022.