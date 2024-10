Zapšklý, bez vize, schopný paktu s Čínou i Ruskem. Orbán problémy EU nevyřeší, míní Zdechovský

Maďarský premiér Viktor Orbán svým vystoupením v Evropském parlamentu sklidil potlesk i nebývalé protesty. Čím si vysloužil kritiku předsedkyně Evropské komise? Jak si Maďarsko vede jako předsednická země EU? „Dnešní Viktor Orbán není ten stejný jako v roce 2011. Tehdy měl vizi,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Dvacet minut Radiožurnálu Brusel 21:12 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) | Foto: Daina Le Lardic | Zdroj: European Union 2020 - Source : EP

Maďarský premiér Viktor Orbán ve středu v Evropském parlamentu představoval priority předsednictví své země v Radě EU. Jak se vám jeho projev zamlouval?

Kdyby to byl projev na stranickém sjezdu strany Viktora Orbána, tak bych mu asi zatleskal. Toto měl ale být projev státníka, člověka, který povede půl roku Evropskou unii a bude jí dávat nějakou vizi. V tomto ohledu byl jeho projev velmi slabý.

Co vám tam chybělo?

Naprosto tam chyběla jakákoli vize. Předseda vlády, který předsedá EU, musí ukázat, že ví, kam jdeme. Viktor Orbán velmi často říká, že chce nastolit mír mezi Ukrajinou a Ruskem. Proto jsem čekal, že nám řekne, jakým způsobem toho chce dosáhnout. Místo toho ale řešil své vnitrostranické problémy. V samotném závěru po interpelacích poslanců si navíc vyřizoval účty se svými oponenty. To bylo vyloženě trapné.

Neochota pomáhat Ukrajině Evropě nepomůže. Paktování s Putinem Evropě nepomůže. Pouštět přes Maďarsko ruské agenty Evropě nepomůže. Projev Orbána ale ukázal, že naše slabina je naprosto viditelná, posilující vliv extremistů, kteří pro peníze a vlastní zisk neváhají škodit. Takto komentoval Orbánovo vystoupení Ondřej Kolář za TOP 09. Jak to vidíte vy?

Maďarsko opravdu začalo být pro EU bezpečnostní hrozbou.

Přidělování víz lidem a pouštění lidí do schengenského prostoru bez toho, aniž bychom je mohli dostatečně prověřit, je zkrátka bezpečnostní hrozba. Nechci, aby v České republice znovu umírali lidé. Nechci, aby se opakovaly Vrbětice.

To, co mu řekla řada poslanců, bych podepsal. I já chci, aby Maďarsko bylo pevnou součástí Evropské unie, a ne aby to byl ruský satelit, který doputoval na oběžnou dráhu EU a v rámci nějakých možností se tam pohybuje.

Pevně věřím, že Viktor Orbán po výprasku, který dostal v Evropském parlamentu, konečně pochopí, že hrát dvojí hru je teď už zcela zbytečné a že začne přemýšlet o nové budoucnosti Maďarska.

‚Úplně jiný Orbán‘

Proč si myslíte, že současné maďarské předsednictví je mnohem slabší, než bylo v roce 2011?

Řada politiků cítí, že Maďarsko nemá sílu udělat něco zásadního. I z programu maďarského předsednictví vyplývá, že až na velikánské vyhlašování vizí určených spíše dovnitř k maďarské populaci nemá Maďarsko žádné zásadní téma, které by bylo viditelným výsledkem předsednictví.

Maďarský premiér připomenul, že už tehdy v roce 2011 stál v čele vlády a že EU už tehdy čelila problémům, s nimiž se od té doby prakticky nehnulo. Nemá v tom pravdu?

Jenom částečně. Já si pamatuji Viktora Orbána v roce 2010 a 2009, kdy jsme se osobně potkali, a to byl úplně jiný Viktor Orbán. To byl Viktor Orbán plný demokracie, plný slov, jako přítel Václav Havel, plný optimismu, plný toho, jak chce budovat konzervativní politiku v rámci EU.

Teď jsme měli před sebou Viktora Orbána, který je zapšklý, který bohužel žádnou vizi nemá a který půjčováním si peněz od Číňanů nebo paktováním se s Putinem dosáhl toho, že měl jednu z nejdražších rop v rámci Evropské unie.

Nemyslím si, že Viktor Orbán, který teďka přišel, je schopen problémy EU vyřešit. V roce 2011 bych mu to věřil, protože to byl Viktor Orbán, se kterým chtěl každý mluvit. Teď je Viktor Orbán, který je spíš některým státníkům pro smích.

Viktor Orbán mimo jiné řekl, že jeho země chce dosáhnout míru a prosperity v Evropě a že EU se musí změnit, chce-li být konkurenceschopná. Vysvětlil, jak toho dosáhnout?

To právě nevysvětlil. Má pravdu v tom, že je potřeba neustále bojovat za to, aby na okraji EU, to znamená u sousedních států, zavládl mír.

On ale nebyl ten, který k němu nějakým způsobem výrazně přispěl, ba naopak jeho návštěva u Putina a jeho návštěva v Číně spíše vzbuzují otazníky, co tam vlastně dělal. S velkou pravděpodobností šlo především o ekonomické zájmy Maďarska, které tam řešil. A co se týče ekonomické prosperity, Viktor Orbán není ve stavu, že by dokázal reformy EU nebo odstranění bariér na vnitřním trhu dotáhnout do cíle.

Europoslanec Alexandr Vondra z ODS připustil, že Orbán v projevu měl pravdu ohledně migrace a ztráty evropské konkurenceschopnosti. Souhlasíte?

Souhlasím s tím, že v oblasti migrace byla západní Evropa velmi naivní a že třeba v roce 2017 mu dávala zbytečně psí hlavu a snažila se ho ostrakizovat za stavění plotu, který potom stavěli všichni v oblasti konkurenceschopnosti.

Ale musíme říct i druhou stranu mince. On je ten, který chce s Čínou bez jakýchkoli cel obchodovat. On je ten, který nevyváží na čínský trh téměř nic a snaží se poučovat Evropskou komisi, aby nezaváděla cla na elektromobily. On je ten, který obchází sankce směrem do Ruska přes státy střední Asie. Souhlasím s tím, že v lecčems má Viktor Orbán pravdu, on sám ale není schopen cokoli s těmito věcmi udělat.

