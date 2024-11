Zemřela japonská princezna Juriko, prateta vládnoucího císaře. Bylo jí 101 let

Ve 101 letech zemřela v pátek japonská princezna Juriko, jež byla pratetou vládnoucího císaře Naruhita. Podle císařského dvora zemřela v tokijské nemocnici poté, co se její zdravotní stav nedávno zhoršil, uvedla agentura Kjódó. Juriko byla nejstarší členkou císařské rodiny. Tokio 13:17 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Japonská princezna Juriko (vlevo) s manželem (fotografie z listopadu 2015) | Foto: Imperial Household Agency of Japan/AP | Zdroj: Profimedia

Narodila se v roce 1923 do aristokratické rodiny a v 18 letech se provdala za prince Mikasu, bratra císaře Hirohita, který Japonsku vládnul téměř 63 let až do roku 1989.

Po boku svého manžela vykonávala dvorní povinnosti a také se věnovala dobročinným aktivitám, včetně podpory zdraví matek a dětí. Vychovala tři syny a dvě dcery. Přežila svého manžela, který zemřel v roce 2016 ve věku 100 let, i všechny své syny.

Letos v březnu Juriko dostala mrtvici a také zápal plic. Od té doby bývala často v nemocnici, její stav se výrazně zhoršil během posledního týdne. Předtím však žila aktivně. Ráno cvičila podle televizního programu, četla noviny a sledovala baseball, uvedl v prohlášení císařský dvůr.

Její smrtí se počet členů císařské rodiny snížil na 16, z nichž pouze čtyři jsou muži. Zákon o císařském dvoře z roku 1947, který do velké míry zachovává předválečné konzervativní hodnoty, stanoví, že na císařský trůn může usednout pouze muž. Vyžaduje také, aby ženy z císařské rodiny, které se provdají za muže nearistokratického původu, ztratily císařský status.

Osmnáctiletý princ Hisahito, synovec vládnoucího císaře, je v současné době posledním následníkem trůnu, což je pro zachování nástupnického systému, který je ženám uzavřený, velkou výzvou, napsala agentura AP.

V den svých osmnáctých narozenin dosáhl princ Hisahito letos v září plnoletosti. A byl prvním mužským členem císařské rodiny, po svém otci, který dosáhl od roku 1985 plnoletosti.

Princ Hisahito je druhý ve frontě na trůn, a to po svém otci, 58letém korunním princi Fumihitovi. Třetí v řadě je 88letý princ Masahito.

Současný 64letý císař Naruhito je 126. panovníkem z nejstarší dynastie světa.