Katalánci schválili rezoluci o nezávislosti, Španělsko jim dočasně omezí autonomii

Pro rezoluci se ve 135členném parlamentu vyslovilo 70 poslanců, deset bylo proti a dva hlasy byly prázdné.

Za úsměvů do kamer a aplausu separatistických poslanců hlasoval i katalánský premiér Carles Puigdemont, který už ve čtvrtek oznámil, že rozhodnutí o vyhlášení nezávislosti nechá na poslancích.

Španělský Senát nedlouho regionálním parlamentu schválil dočasné omezení autonomie Katalánska. O zavádění konkrétních opatření v nejbližší době rozhodne španělská vláda.

„To, co se stalo v parlamentu, je důkazem, že Senát musí schválit tento návrh vlády. Vláda poté udělá příslušná rozhodnutí, aby obnovila právní řád," řekl španělský premíer Mariano Rajoy v senátu.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky na svůj twitterový účet napsalo, že Česká republika i nadále považuje Katalánsko za nedílnou součást Španělska.

Nezměnilo se nic ani pro Evropskou Unii. „Jediným partnerem pro dialog zůstává Španělsko,“ napsal na Twitter předseda Evropské rady Donald Tusk.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.